Игра престолов валют: доллар пошатнулся на троне SWIFT

Впервые за 5 лет доля доллара в SWIFT снизилась
Экономика

Доллар начал терять долю в международных расчетах через SWIFT там, где последние годы обычно прибавлял. В ноябре 2025-го его вес в системе снизился (всего 46,77%) в годовом выражении — впервые для конца осени за последние пять лет наблюдений.

Доллар Евро
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Доллар Евро

Это выделяется на фоне периода 2021-2024 годов, когда в ноябре по доллару, наоборот, фиксировался рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные SWIFT.

Почему это важно для бизнеса и частных переводов

Доля валюты в расчетах SWIFT — это индикатор того, какой "язык платежей" чаще выбирают банки и компании для международных операций. На практике такие сдвиги могут отражаться в привычках экспортеров и импортеров, в структуре валютных переводов, в настройках корпоративных счетов и в том, какие валюты удобнее для контрактов и взаиморасчетов.

Сравнение доллара и евро в расчетах SWIFT

Доллар остается ключевой валютой для международных платежей и, даже после снижения, занимает первую строчку по доле расчетов. Его динамика в ноябре долгое время выглядела стабильно "в плюс", но ноябрь 2025 года нарушил эту последовательность.

Евро традиционно держится на втором месте, но ведет себя более непредсказуемо: его доля чаще меняется рывками.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
