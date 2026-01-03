Бонус 10 тысяч снижает налог втихую: самозанятым новичкам дают старт с подушкой, но она не бесконечна

Самозанятость по режиму налога на профессиональный доход стала для многих удобным способом легально работать на себя — без лишней бюрократии и с понятными ставками. Но у этого формата есть чёткие рамки: он подходит не для любой деятельности и требует внимания к нюансам, особенно если вы сотрудничаете с компаниями или продаёте товары.
Плюс важно заранее решить, как вы будете закрывать вопрос будущей пенсии. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
НПД доступен и обычным физлицам без статуса ИП, и предпринимателям, которые решили перейти на специальный режим. Его часто выбирают те, кто оказывает услуги напрямую: ремонт и бытовые работы, репетиторство, дизайн и IT-услуги, фото- и видеосъёмка, бьюти-сфера, частная доставка, консультации, небольшие подработки на заказ.
Главный плюс — простая легализация дохода и прозрачные правила: налог считается автоматически, а подтверждением расчётов служат чеки из приложения.
Границы режима зафиксированы законом, и их важно соблюдать, чтобы не получить вопросы от налоговой. По словам депутата, НПД не распространяется на ряд направлений, включая перепродажу товаров и работу по договорам поручения или комиссии. Также есть прямые запреты по видам объектов и операций.
На практике это означает, что под НПД не подпадают, например, продажи подакцизных категорий вроде алкоголя и табака, а также операции, связанные с криптовалютой. Ещё одно важное ограничение — нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам.
Ставка зависит от того, кто вам платит: 4% при расчётах с физлицами и 6% — при доходе от юрлиц и ИП. Для новых плательщиков действует налоговый бонус 10 тыс. рублей: он уменьшает начисления за счёт пониженной эффективной ставки, пока полностью не израсходуется.
Ещё один ориентир — лимит дохода: режим действует, пока годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.
Отчётность и расчёты завязаны на цифровые инструменты: приложение "Мой налог" или личный кабинет на сайте ФНС. Там же формируются чеки для клиентов, а налог по итогам месяца считается автоматически и оплачивается без деклараций и без онлайн-кассы. Отдельно отмечается, что часть уплаченного налога идёт на обязательное медицинское страхование плательщика.
У НПД есть особенность, о которой многие вспоминают поздно: обязательные взносы на пенсионное страхование не уплачиваются автоматически, а значит, страховой стаж сам по себе не "капает". Выход — добровольные взносы в Соцфонд, если вы хотите формировать пенсионные права, либо самостоятельное финансовое планирование.
