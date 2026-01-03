Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бонус 10 тысяч снижает налог втихую: самозанятым новичкам дают старт с подушкой, но она не бесконечна

Самозанятые платят по разным ставкам в зависимости от того, кто переводит деньги
Экономика

Самозанятость по режиму налога на профессиональный доход стала для многих удобным способом легально работать на себя — без лишней бюрократии и с понятными ставками. Но у этого формата есть чёткие рамки: он подходит не для любой деятельности и требует внимания к нюансам, особенно если вы сотрудничаете с компаниями или продаёте товары.

Работа за столом дома
Фото: https://unsplash.com by Elba Sindoni is licensed under Free
Работа за столом дома

Плюс важно заранее решить, как вы будете закрывать вопрос будущей пенсии. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Кому подходит режим НПД и в чём его смысл

НПД доступен и обычным физлицам без статуса ИП, и предпринимателям, которые решили перейти на специальный режим. Его часто выбирают те, кто оказывает услуги напрямую: ремонт и бытовые работы, репетиторство, дизайн и IT-услуги, фото- и видеосъёмка, бьюти-сфера, частная доставка, консультации, небольшие подработки на заказ.

Главный плюс — простая легализация дохода и прозрачные правила: налог считается автоматически, а подтверждением расчётов служат чеки из приложения.

Где НПД применять нельзя

Границы режима зафиксированы законом, и их важно соблюдать, чтобы не получить вопросы от налоговой. По словам депутата, НПД не распространяется на ряд направлений, включая перепродажу товаров и работу по договорам поручения или комиссии. Также есть прямые запреты по видам объектов и операций.

На практике это означает, что под НПД не подпадают, например, продажи подакцизных категорий вроде алкоголя и табака, а также операции, связанные с криптовалютой. Ещё одно важное ограничение — нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам.

Ставки, лимиты и "бонус" для новичков

Ставка зависит от того, кто вам платит: 4% при расчётах с физлицами и 6% — при доходе от юрлиц и ИП. Для новых плательщиков действует налоговый бонус 10 тыс. рублей: он уменьшает начисления за счёт пониженной эффективной ставки, пока полностью не израсходуется.

Ещё один ориентир — лимит дохода: режим действует, пока годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Как всё устроено технически

Отчётность и расчёты завязаны на цифровые инструменты: приложение "Мой налог" или личный кабинет на сайте ФНС. Там же формируются чеки для клиентов, а налог по итогам месяца считается автоматически и оплачивается без деклараций и без онлайн-кассы. Отдельно отмечается, что часть уплаченного налога идёт на обязательное медицинское страхование плательщика.

Пенсия: важная развилка для самозанятых

У НПД есть особенность, о которой многие вспоминают поздно: обязательные взносы на пенсионное страхование не уплачиваются автоматически, а значит, страховой стаж сам по себе не "капает". Выход — добровольные взносы в Соцфонд, если вы хотите формировать пенсионные права, либо самостоятельное финансовое планирование.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
