Мелочь преобразила экономику: копилки россиян опустели

Россияне в 2025 году заметно активнее возвращали мелочь в оборот: в рамках акций "Монетная неделя" в магазины и банки принесли почти 500 тонн монет — это около 487 млн рублей.

Фото: pixabay.com by AlexBarcley is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Копилка

Такие кампании помогают разгрузить "домашние копилки" и одновременно снизить потребность в чеканке и логистике наличных, потому что монеты снова начинают работать в торговле и банках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

Сколько монет вернули в 2025 году

По подсчётам, в 2025 году в ходе "Монетной недели" россияне сдали почти 500 тонн мелочи, что соответствует примерно 487 млн рублей. В физическом выражении это десятки миллионов монет, которые до этого лежали дома без движения и не участвовали в расчётах.

Итоги за всё время проведения акции

С начала проведения кампаний — а их, как отмечается, прошло уже пять — жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей. Совокупный вес сданной мелочи превысил 962 тонны.

Банк России сравнил этот объём с операционной потребностью: это примерно столько же, сколько кассовый центр ЦБ в Москве выдаёт банкам в течение года. То есть эффект для наличного обращения измеряется не только "копеечными" суммами, но и заметной логистикой.

Как часто проходит "Монетная неделя"

Акция проводится по инициативе Банка России два раза в год — весной и осенью. Суть кампании — дать людям удобный и понятный повод принести накопившуюся мелочь в банки или торговые точки, где её принимают и возвращают в оборот.