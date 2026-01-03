Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электронику и ценные вещи нельзя хранить в картонных коробках — Southern Living
Китайская жиротопка расходует до 260 ккал за 30 минут — Меркулова
Удаление поверхностных царапин на авто за 50 рублей — способ Car And Motor
Эксперты советуют тестировать чистящие средства на краю ковра — Southern Living
Эфирное масло бессмертника используют в ароматерапии — Ciceksel
Панорамные обои с природными мотивами стали трендом декора стен в 2026 году
Слова в песнях программируют мозг
ИИ-фото запускают волну злоупотреблений в доставке еды — The Times
3 силы заставляют лунную пыль липнуть ко всему

Мелочь преобразила экономику: копилки россиян опустели

В 2025 году россияне активно возвращали мелочь в оборот — Банк России
Экономика

Россияне в 2025 году заметно активнее возвращали мелочь в оборот: в рамках акций "Монетная неделя" в магазины и банки принесли почти 500 тонн монет — это около 487 млн рублей.

Копилка
Фото: pixabay.com by AlexBarcley is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

Такие кампании помогают разгрузить "домашние копилки" и одновременно снизить потребность в чеканке и логистике наличных, потому что монеты снова начинают работать в торговле и банках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

Сколько монет вернули в 2025 году

По подсчётам, в 2025 году в ходе "Монетной недели" россияне сдали почти 500 тонн мелочи, что соответствует примерно 487 млн рублей. В физическом выражении это десятки миллионов монет, которые до этого лежали дома без движения и не участвовали в расчётах.

Итоги за всё время проведения акции

С начала проведения кампаний — а их, как отмечается, прошло уже пять — жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей. Совокупный вес сданной мелочи превысил 962 тонны.

Банк России сравнил этот объём с операционной потребностью: это примерно столько же, сколько кассовый центр ЦБ в Москве выдаёт банкам в течение года. То есть эффект для наличного обращения измеряется не только "копеечными" суммами, но и заметной логистикой.

Как часто проходит "Монетная неделя"

Акция проводится по инициативе Банка России два раза в год — весной и осенью. Суть кампании — дать людям удобный и понятный повод принести накопившуюся мелочь в банки или торговые точки, где её принимают и возвращают в оборот.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Популярное
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов

Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.

Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Последние материалы
Полнолуние 3 января даёт старт долгосрочным переменам
Вулкан Этна выбросил лавовые струи высотой до 400 метров
Электронику и ценные вещи нельзя хранить в картонных коробках — Southern Living
Кардиган с джинсами стал базой повседневных образов
В 2025 году россияне активно возвращали мелочь в оборот — Банк России
Китайская жиротопка расходует до 260 ккал за 30 минут — Меркулова
Компактные сорта черешни упростили сбор урожая на севере
Удаление поверхностных царапин на авто за 50 рублей — способ Car And Motor
Чесночную пасту для бутербродов можно приготовить за несколько минут
Метод 5-4-3-2-1 сокращает багаж до ручной клади
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.