Гурманы-аферисты активизировались: как ИИ рушит честный бизнес доставки еды

ИИ-фото запускают волну злоупотреблений в доставке еды — The Times

Новый вид "кулинарного обмана" набирает обороты в доставке еды: мошенники подделывают доказательства, будто заказ испорчен. Для этого используют генеративный ИИ и обычные редакторы изображений, превращая нормальные блюда в "недожаренные" или "заражённые насекомыми" на фото.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пищевой контейнер

В итоге люди пытаются получить возврат или бесплатную замену от сервисов вроде Uber Eats и DoorDash. Об этом пишет The Times.

Как устроена схема с поддельными фото

По словам участников рынка, всё выглядит довольно просто: человек получает заказ, а затем отправляет в поддержку снимок, где еда будто бы не прошла полный цикл готовки, расплавилась по дороге или "оказалась с сюрпризом". В ход идут изображения с искусственно "кровавым" бургером, неестественно размякшими пирожными и даже "насекомыми", наложенными поверх выпечки.

Проблема в том, что современные инструменты редактирования делают такие картинки правдоподобными, а службе поддержки сложно быстро отличить обман от реальной претензии. Многие платформы в спорных случаях возвращают деньги без долгих разбирательств, а финансовую нагрузку нередко несёт ресторан или партнёр, а не сама платформа.

При этом сами "герои" иногда не скрываются и даже хвастаются в соцсетях, выкладывая "до/после" и рассказывая, как получили возврат.

Почему это бьёт по ресторанам и обычным клиентам

Когда возвраты оформляются по "быстрой схеме", повышается риск злоупотреблений: чем проще получить компенсацию, тем больше желающих попробовать. Для заведений это означает потери в деньгах и репутации, а для добросовестных клиентов — ужесточение правил и больше отказов, даже когда проблема была настоящей.

Отдельно отмечается, что подделки встречаются не только со стороны покупателей. В одном из случаев обсуждали историю, когда курьер якобы отправил сгенерированное изображение еды как "доказательство доставки".

Что сервисы пытаются сделать и почему это сложно

Платформам приходится балансировать между скоростью поддержки и проверками. Жёсткая верификация (например, требование видео) может защитить от мошенничества, но рискует ухудшить пользовательский опыт и вызвать раздражение у тех, кто действительно столкнулся с проблемой. На этом фоне тема ИИ-фальсификаций становится общей головной болью для индустрии доставки.