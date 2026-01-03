Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слова в песнях программируют мозг
Ужесточается контроль за пассажирами с неподобающим поведением на борту
3 силы заставляют лунную пыль липнуть ко всему
Пенсия на два года раньше становится реальностью
Нашатырный спирт в саду обеспечивает азотное питание и отпугивает насекомых
Сравнение наконечников вскрыло скрытую логику оружия
Использование рециркуляции зимой ухудшает концентрацию водителя — Car and motor
Быстрые углеводы вызывают резкие спады энергии после еды — врач Алексей Хухрев
ГИБДД проведёт сплошные проверки водителей на каникулах в начале 2026 года

Гурманы-аферисты активизировались: как ИИ рушит честный бизнес доставки еды

ИИ-фото запускают волну злоупотреблений в доставке еды — The Times
Экономика

Новый вид "кулинарного обмана" набирает обороты в доставке еды: мошенники подделывают доказательства, будто заказ испорчен. Для этого используют генеративный ИИ и обычные редакторы изображений, превращая нормальные блюда в "недожаренные" или "заражённые насекомыми" на фото.

Пищевой контейнер
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пищевой контейнер

В итоге люди пытаются получить возврат или бесплатную замену от сервисов вроде Uber Eats и DoorDash. Об этом пишет The Times.

Как устроена схема с поддельными фото

По словам участников рынка, всё выглядит довольно просто: человек получает заказ, а затем отправляет в поддержку снимок, где еда будто бы не прошла полный цикл готовки, расплавилась по дороге или "оказалась с сюрпризом". В ход идут изображения с искусственно "кровавым" бургером, неестественно размякшими пирожными и даже "насекомыми", наложенными поверх выпечки.

Проблема в том, что современные инструменты редактирования делают такие картинки правдоподобными, а службе поддержки сложно быстро отличить обман от реальной претензии. Многие платформы в спорных случаях возвращают деньги без долгих разбирательств, а финансовую нагрузку нередко несёт ресторан или партнёр, а не сама платформа.

При этом сами "герои" иногда не скрываются и даже хвастаются в соцсетях, выкладывая "до/после" и рассказывая, как получили возврат.

Почему это бьёт по ресторанам и обычным клиентам

Когда возвраты оформляются по "быстрой схеме", повышается риск злоупотреблений: чем проще получить компенсацию, тем больше желающих попробовать. Для заведений это означает потери в деньгах и репутации, а для добросовестных клиентов — ужесточение правил и больше отказов, даже когда проблема была настоящей.

Отдельно отмечается, что подделки встречаются не только со стороны покупателей. В одном из случаев обсуждали историю, когда курьер якобы отправил сгенерированное изображение еды как "доказательство доставки". 

Что сервисы пытаются сделать и почему это сложно

Платформам приходится балансировать между скоростью поддержки и проверками. Жёсткая верификация (например, требование видео) может защитить от мошенничества, но рискует ухудшить пользовательский опыт и вызвать раздражение у тех, кто действительно столкнулся с проблемой. На этом фоне тема ИИ-фальсификаций становится общей головной болью для индустрии доставки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Новости спорта
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Недвижимость
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Популярное
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов

Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.

Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими
Последние материалы
Слова в песнях программируют мозг
ИИ-фото запускают волну злоупотреблений в доставке еды — The Times
Неправильная организация пространства провоцирует сон кошек в лотке — iCatCare
Численность эфиопского волка в мире снизилась до 500 особей — Phys.org
Шампиньоны обжаривают для сливочного соуса к пасте
3 января конфликтные ситуации лучше избегать
Органайзеры предотвращают смешивание мелких предметов
Классическая брокколи формирует боковые побеги после срезки
Ужесточается контроль за пассажирами с неподобающим поведением на борту
3 силы заставляют лунную пыль липнуть ко всему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.