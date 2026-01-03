Переходный период ломает привычную лестницу: 2026 год оставляет многих за дверью пенсии

Пенсия на два года раньше становится реальностью

В 2026 году пенсионная система в России продолжает жить по правилам переходного периода: часть людей сможет оформить страховую пенсию по старости, но "окно" по годам рождения остаётся узким.

Для одних ключевым становится возраст, для других — накопленный страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Отдельная важная тема — возможность досрочного выхода для тех, кто проработал очень долго. Об этом сообщает "Российская газета".

Кто сможет выйти на страховую пенсию по старости в 2026 году

По общим правилам право на страховую пенсию по старости в 2026 году получают мужчины, которым исполнилось 64 года (1962 года рождения), и женщины, достигшие 59 лет (1967 года рождения). При этом одного возраста недостаточно: нужно выполнить требования к стажу и пенсионным баллам.

То есть в практическом плане человеку важно заранее проверить, сколько лет стажа учтено в системе и сколько накоплено индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов). Эти параметры зависят от "белой" зарплаты, страховых отчислений и периодов, которые включаются в стаж по закону.

Досрочный выход: кому дадут уйти на два года раньше

В 2026 году сохраняется механизм досрочного выхода для тех, у кого большой трудовой стаж. Речь идёт о 42 годах стажа для мужчин и 37 годах для женщин — в этом случае оформление возможно на два года раньше установленного возраста.

В пересчёте на годы рождения это означает следующее: в 2026 году досрочно смогут выйти на пенсию мужчины 1964 года рождения при наличии 42 лет стажа и женщины 1969 года рождения при стаже 37 лет. Такой вариант особенно актуален для людей с ранним началом трудовой биографии и непрерывной официальной занятостью.

Почему 2026 год называют предпоследним в переходном периоде

2026 год — предпоследний в переходном периоде корректировки пенсионного законодательства. Это важно, потому что "календарь выхода" по старости в такие годы устроен не как ровная лестница: право на пенсию по общему правилу появляется не у каждого следующего года рождения подряд, а по заданной логике перехода.

Указано, что следующий год, когда будет назначаться пенсия по старости, — 2028-й. Тогда право на оформление получат женщины 1968 года рождения и мужчины 1963 года рождения.