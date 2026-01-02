Лучше поздно, чем никогда: когда британские супермаркеты предлагают продукты бесплатно

В некоторых магазинах одной из британской торговой сети предлагается часть товаров с жёлтыми ценниками бесплатно после 21:30.
Но это работает не всегда и не везде: зависит от формата магазина и остатка запасов на конкретный вечер, пишет Metro.
Что именно происходит после 21:30
Покупатель приносит продукт на кассу, сканирует, и скидка применяется автоматически — итоговая цена становится нулевой.
Обычно такие позиции в первую очередь доступны сотрудникам торговой сети с внутренней клубной картой. Если же к концу дня часть ассортимента остаётся, её могут предложить обычным покупателям бесплатно.
Смысл схемы
Продукты с коротким сроком годности сначала стараются реализовать со скидкой через привычные "жёлтые ценники".
Затем приоритет получают благотворительные организации и сотрудники магазина.
И уже то, что не забрали на этих этапах, иногда становится доступным всем покупателям — как "нулевой ценник" на финальном отрезке перед закрытием магазина.