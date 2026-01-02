Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SpaceX планирует снизить орбиту около 4400 спутников Starlink — Business Insider
Врач посольства РФ в Индии Панфилова предупреждает о главных опасностях для туристов
Автоматические дворники зимой могут вывести из строя привод — Actualno
Защита сада от бесснежных морозов снижает гибель растений зимой
Животные меняют поведение ради обучения потомства — эколог Лиза Рапапорт
1 января 2026 года погода показала экстремальный контраст в мире
Фермы с оленями, кроконариумом и улитками разбирают на праздники быстрее всего
Лучшее время для Квадрантид смещается к предрассвету
Сон менее 7 часов и позднее засыпание нарушают циркадные ритмы — Максим Новиков

Лучше поздно, чем никогда: когда британские супермаркеты предлагают продукты бесплатно

В британских супермаркетах после 21:30 можно получить продукты бесплатно
Экономика

В некоторых магазинах одной из британской торговой сети предлагается часть товаров с жёлтыми ценниками бесплатно после 21:30.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
Супермаркет

Но это работает не всегда и не везде: зависит от формата магазина и остатка запасов на конкретный вечер, пишет Metro.

Что именно происходит после 21:30

Покупатель приносит продукт на кассу, сканирует, и скидка применяется автоматически — итоговая цена становится нулевой.

Обычно такие позиции в первую очередь доступны сотрудникам торговой сети с внутренней клубной картой. Если же к концу дня часть ассортимента остаётся, её могут предложить обычным покупателям бесплатно.

Смысл схемы 

Продукты с коротким сроком годности сначала стараются реализовать со скидкой через привычные "жёлтые ценники".

Затем приоритет получают благотворительные организации и сотрудники магазина.

И уже то, что не забрали на этих этапах, иногда становится доступным всем покупателям — как "нулевой ценник" на финальном отрезке перед закрытием магазина.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов

Этот многолетник не производит вау-эффекта в первый год, но со временем меняется до неузнаваемости. Почему опытные садоводы готовы ждать его расцвета годами.

Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Вода озера Круглого содержит радионуклиды и ртуть
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех
Сервисы рвут с руками мёртвые моторы: почему пробитые блоки стали золотой жилой для мастеров
Сервисы рвут с руками мёртвые моторы: почему пробитые блоки стали золотой жилой для мастеров
Последние материалы
Творожные котлетки подают со сметаной сразу после жарки
SpaceX планирует снизить орбиту около 4400 спутников Starlink — Business Insider
Врач посольства РФ в Индии Панфилова предупреждает о главных опасностях для туристов
Автоматические дворники зимой могут вывести из строя привод — Actualno
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Защита сада от бесснежных морозов снижает гибель растений зимой
Рассольник с копчёной колбасой готовится за 45 минут
Бег оказался эффективнее ходьбы для быстрого сжигания калорий
Метаанализ показывает более низкий рост у детей без мяса
Животные меняют поведение ради обучения потомства — эколог Лиза Рапапорт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.