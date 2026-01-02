Не все в курсе: кому ждать прибавку в феврале 2026 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В феврале 2026 года часть россиян получит увеличенные соцвыплаты
Экономика

В феврале 2026 года часть получателей господдержки увидит обновлённые суммы в своих начислениях. Речь идёт не о пенсиях в целом, а о перерасчёте отдельных социальных выплат, которые привязаны к прошлогодней инфляции.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Изменения затронут прежде всего тех, кто получает помощь по особым основаниям. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью RT.

Кого коснётся февральский перерасчёт

По словам парламентария, повышение рассчитано на федеральных льготников. В этот круг входят:
• люди с инвалидностью всех групп и дети-инвалиды;
• ветераны боевых действий;
• участники Великой Отечественной войны;
• жители блокадного Ленинграда, а также осаждённых Севастополя и Сталинграда;
• граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф.

Какие выплаты вырастут с 1 февраля

С 1 февраля увеличатся ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг (НСУ). Эти параметры индексируются с учётом инфляции за прошлый год, поэтому изменения носят регулярный характер и приходятся именно на февраль.

Почему страховую пенсию в феврале не пересматривают

Отдельного февральского пересмотра страховой пенсии не требуется, уточнил Говырин. Она уже была проиндексирована с 1 января 2026 года на 7,6% и будет выплачиваться в обновлённом размере в течение всего года. Индексация распространяется как на неработающих пенсионеров, так и на тех, кто продолжает трудиться.

После январского повышения средний размер страховой пенсии по старости приблизился к 27 тыс. рублей. При этом итоговая сумма у каждого пенсионера индивидуальна: она зависит от стажа, уровня заработка в предыдущие годы и количества пенсионных коэффициентов, поэтому разброс выплат остаётся заметным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
