Не все в курсе: кому ждать прибавку в феврале 2026 года

В феврале 2026 года часть получателей господдержки увидит обновлённые суммы в своих начислениях. Речь идёт не о пенсиях в целом, а о перерасчёте отдельных социальных выплат, которые привязаны к прошлогодней инфляции.
Изменения затронут прежде всего тех, кто получает помощь по особым основаниям. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью RT.
По словам парламентария, повышение рассчитано на федеральных льготников. В этот круг входят:
• люди с инвалидностью всех групп и дети-инвалиды;
• ветераны боевых действий;
• участники Великой Отечественной войны;
• жители блокадного Ленинграда, а также осаждённых Севастополя и Сталинграда;
• граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф.
С 1 февраля увеличатся ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг (НСУ). Эти параметры индексируются с учётом инфляции за прошлый год, поэтому изменения носят регулярный характер и приходятся именно на февраль.
Отдельного февральского пересмотра страховой пенсии не требуется, уточнил Говырин. Она уже была проиндексирована с 1 января 2026 года на 7,6% и будет выплачиваться в обновлённом размере в течение всего года. Индексация распространяется как на неработающих пенсионеров, так и на тех, кто продолжает трудиться.
После январского повышения средний размер страховой пенсии по старости приблизился к 27 тыс. рублей. При этом итоговая сумма у каждого пенсионера индивидуальна: она зависит от стажа, уровня заработка в предыдущие годы и количества пенсионных коэффициентов, поэтому разброс выплат остаётся заметным.
