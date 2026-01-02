Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оказались не с пылу с жару: почему словацкие пекари против импортной выпечки из муки с Украины

В Словакии пекари выступают против завоза замороженной выпечки из украинской муки
Экономика

Новый виток спора вокруг продовольственного импорта разгорается в Словакии на фоне популярности замороженной выпечки из Западной Европы. Представители отрасли утверждают, что на рынок массово попадают хлеб и кондитерские изделия, которые выглядят якобы "свежими", хотя фактически довыпекаются из полуфабрикатов.

Сырные шарики
Фото: commons.wikimedia.org by Murilo manzini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сырные шарики

Поэтому звучат требования усилить контроль происхождения сырья и не допускать использования компонентов, подпадающих под ограничения. Об этом заявил генеральный секретарь словацкого общества мукомолов (SSM) Милан Лапшанский.

Претензии к замороженной выпечке

По версии SSM, в Словакию завозят крупные партии замороженного хлеба, булочек и тортов из Западной Европы. Такая продукция продаётся под формулировкой "прямо из печи", что создаёт у покупателя ложное ощущение свежести.

При этом организация подчёркивает: государственные органы, по их словам, пока не подтверждают, что подобные изделия изготовлены из украинской муки и другого сырья, закупленного со скидкой на западных рынках. Одновременно в SSM утверждают, что украинская мука может представлять риск для потребителя.

Какие ограничения имеются и на что они распространяются

Постановление министерства экономики Словакии № 364/2023 устанавливает запрет на ввоз на территорию страны сельхозпродукции и продуктов питания с Украины или украинского происхождения, а также на выпуск таких товаров в свободное обращение, переработку и хранение.

Отдельно перечисляются категории сырья, характерные для мукомольной и хлебопекарной отраслей: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, пшеничная мука, соевые бобы, семена подсолнечника и свекловичный сахар.

Причину запрета в заявлении связывают с тем, что на Украине применяются пестициды и гербициды, запрещённые в ЕС, и это, по позиции SSM, требует повышенного контроля, пишет словацкое издание Pravda.

Что предлагает отрасль и на кого обращает внимание

SSM подчёркивает, что словацкие комбинаты, входящие в отраслевое объединение, используют в первую очередь местную пшеницу. Импорт сырья с особыми параметрами качества, по их словам, возможен из стран ЕС только при дефиците внутри страны.

Отдельный акцент — на контроле: представители отрасли настаивают, что государство должно активнее проверять происхождение сырья в замороженных хлебобулочных изделиях и уделять больше внимания иностранным торговым сетям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
