Раскол неизбежен: K-образная экономика возвращается

В 2026 году K-образная экономика входит в новую фазу — Business Insider
Экономика

К-образная экономика снова выходит на первый план — и это сигнал, что в 2026 году разрыв между разными группами людей может стать заметнее.

Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
Cспрос всё больше опирается на тех, кто и так чувствует себя увереннее. Об этом пишет Business Insider.

Что такое К-образная экономика и почему о ней снова говорят

К-образной называют ситуацию, когда экономика "разворачивается" в две стороны: у части населения и бизнеса дела идут относительно стабильно или лучше, а у другой части — хуже.

Когда рост потребления держится главным образом на более обеспеченной части населения, у экономики появляется слабое место. Если уверенность этой группы снижается — из-за ставок, инфляции, падения рынков или неопределённости — общий спрос может просесть быстрее, чем в ситуации, где потребление распределено равномернее.

Что показывают данные по расходам 

По оценкам отчёта Bank of America Institute, "развилка" по росту расходов на кредитных и дебетовых картах стала отчётливее примерно весной, а к концу 2025 года траты домохозяйств с высоким доходом росли заметнее, чем у домохозяйств с низким доходом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
