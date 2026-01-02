Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Русская зима диктует свои покупки: обувь и шапки вытеснили всё остальное по темпам роста спроса

В 2025 году россияне массово скупали обувь и шапки — "Атол"
Экономика

Зимний гардероб в 2025 году россияне обновляли заметно активнее, чем годом ранее.

Зимние сапоги
Фото: unsplash.com by Tamara Bellis is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зимние сапоги

Особенно выделились шапки и зимняя обувь: спрос на них прибавил сильнее всего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику компании "Атол".

Что именно покупали чаще и как менялись цены

"Атол" изучил обезличенные данные продаж за период с 1 января по 25 декабря 2025 года и сравнили их с прошлым годом. В большинстве категорий средний чек снизился, но количество покупок выросло.

Отмечается, что единственной категорией с ростом средней цены стали зимние ботинки: их средняя стоимость увеличилась на 5% и составила 2 261 рубль, а спрос подскочил на 76%.

Зимние сапоги покупали на 84% чаще при среднем чеке 2 276 рублей (на 1% ниже прошлогоднего).

Термобельё в среднем подешевело на 12% — до 1 411 рублей, при этом объём продаж в категории вырос на 33%.

Сравнение зимних категорий по динамике спроса

Шапки стали абсолютным лидером по росту интереса: спрос, по подсчётам, вырос в два раза. Сапоги прибавили 84%, ботинки — 76%. Перчатки показали рост на 35%, термобельё - на 33%, варежки — на 11%, то есть более спокойную динамику по сравнению с остальными позициями.

