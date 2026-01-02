Эффект Чебурашки: новый фильм покоряет сердца россиян и кассы

Фильм "Чебурашка 2" триумфально стартовал в прокате и собрал 1 млрд за сутки — ЕАИС

"Чебурашка 2" стартовала в прокате так, что касса фильма стала главным событием первых дней января. Сиквел семейной сказки Дмитрия Дьяченко за сутки перешагнул планку в миллиард рублей, причём существенная часть суммы пришлась на предпродажи.

Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кинотеатр

Посещаемость также оказалась высокой: за первый день проката ленту посмотрели более 878 тысяч зрителей. Такой результат во многом объясняется тем, что 1 января — традиционно один из самых "кассовых" дней для семейного кино: аудитория идёт в кинотеатры в праздники, а выбор чаще падает на сказки и комедии.

Конкуренты в новогоднем прокате

Одновременно с "Чебурашкой 2" в прокат вышли ещё два заметных релиза: "Простоквашино" и "Буратино". По данным на 2 января, сборы "Простоквашино" составили 463 млн рублей, а "Буратино" — 455 млн рублей. Таким образом, праздничный репертуар оказался насыщенным, но "Чебурашка 2" вырвался вперёд благодаря более сильному старту и эффекту заранее купленных билетов.

Связь с успехом первой части и команда проекта

Режиссёр Дмитрий Дьяченко снимал и первый фильм "Чебурашка", который называют самым кассовым в истории российского проката. Премьера первой части состоялась 1 января 2023 года, а по данным ЕАИС на 2 января 2025 года её сборы превысили 6,79 млрд рублей.