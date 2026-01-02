Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отказался в допуске на борт и ушёл от преследователей: как Bella 1 превратил рейс в морскую дуэль

Россия направила США ноту из-за преследования танкера Bella 1 — The New York Times
Экономика

Правительство России направило США дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера Bella 1. 

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Запрос поступил в Госдепартамент и в Совет национальной безопасности Белого дома поздно вечером 31 декабря, пишет The New York Times. Этот шаг стал прямой реакцией на действия американских военных, которые почти две недели отслеживали перемещение судна и предприняли попытку его задержания в Карибском море. Однако подобные действия выходят за рамки допустимого и требуют официального разъяснения.

Почему США попытались задержать судно

Согласно информации The New York Times, Bella 1 вышел из Ирана и направлялся в Венесуэлу за нефтью. Американская сторона утверждает, что танкер находился под санкциями и ходил без национального флага. Береговая охрана США заявила, что имела ордер на арест судна именно по этой причине.

Попытка задержания произошла в Карибском море, однако операция не была доведена до конца. Экипаж отказался выполнять требования американских сил и не допустил их на борт.

Действия экипажа и смена маршрута

После инцидента танкер развернулся и ушёл обратно в Атлантический океан. По информации газеты, значительная часть экипажа состоит из выходцев из России, Индии и Украины. Отказ подчиниться требованиям береговой охраны стал ключевым моментом, который привлёк внимание не только военных, но и дипломатов.

30 декабря The New York Times сообщила, что на борту судна был нанесён российский флаг. Издание интерпретирует этот шаг как попытку экипажа заявить о возможной защите со стороны России и изменить правовой контекст происходящего.

Новый статус судна и регистрация

Дополнительный интерес к ситуации вызвал факт переименования танкера. По данным газеты, судно было внесено в Российский морской регистр судоходства и теперь зарегистрировано под названием Marinera. В реестре указано, что танкер ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
