Рубль перехватил корону у мировых валют: к доллару он прибавил почти треть за год

Рубль стал лидером роста к доллару в 2025 году

Рубль в 2025 году показал резкое укрепление к доллару и оказался лидером среди мировых валют по темпам роста. По биржевым данным его курс к концу года стал почти на треть сильнее, чем в декабре 2024-го. В рейтинге "подорожавших" к доллару рубль опередил даже европейские и латиноамериканские валюты.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые биржевые данные.

Рубль — первый в мире по укреплению к доллару

По подсчётам агентства, за год рубль укрепился к доллару на 31%. Это самый высокий показатель среди 45 "наиболее значимых" валют, которые анализировали в подборке.

Далее в списке идут шведская крона (рост к доллару на 19,9%) и венгерский форинт (19,4%). В пятёрку также вошли колумбийское песо (18,9%) и чешская крона (17,2%).

Кто оказался в "минусе" и насколько сильно

При этом часть валют год завершила ослаблением к доллару. Сильнее всего, по данным сравнения, просел аргентинский песо — на 29,2%. В тройку "антилидеров" также вошли турецкая лира (минус 18,3%) и ливийский динар (минус 9,2%).

Заметно снизились и курсы шри-ланкийской рупии (минус 5,5%), а также непальской и индийской рупий (по минус 5%).

Официальные курсы: максимум и минимум доллара за 2025 год

По данным Центробанка, официальный курс доллара за 2025 год снизился на 23,45 рубля. Максимума доллар достиг 15 января — 103,44 рубля, а минимального значения — 6 декабря, когда курс опускался до 76,09 рубля.