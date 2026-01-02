Три счастливчика, три налоговых сценария: Новогодний миллиард пошёл по разным траекториям

“Столото” впервые разделило главный приз

Три счастливчика разделили главный приз "Новогоднего миллиарда", и теперь самый обсуждаемый вопрос — сколько денег останется после обязательных удержаний. В лотереях крупные суммы выглядят впечатляюще на афише, но финальная цифра "на руки" всегда зависит от налоговых правил и деталей налогового периода.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

В этом розыгрыше нюансов добавил и сам формат распределения приза между несколькими победителями. Об этом сообщили РИА Новости в "Столото".

Сколько заплатят победители и что получат на руки

В "Столото" пояснили, что каждый из троих победителей, выигравших по 333 333 333 рубля, заплатит налог почти 72 млн рублей. После уплаты налога сумма, которую человек получит фактически, составит чуть более 261 млн рублей.

Отдельно подчёркивается условие про "единственный выигрыш за налоговый период": если у человека были и другие выигрыши, итоговый расчёт может отличаться — это важная оговорка для тех, кто участвует в лотереях регулярно.

Почему именно этот розыгрыш стал необычным

В "Столото" напомнили: впервые главный приз — миллиард рублей — был поделен сразу между тремя людьми. По предварительным данным, билеты победителей приобрели в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. Такая развязка изменила "математику" ожиданий: вместо одного миллиардера — три победителя с крупными суммами, но каждый проходит свой налоговый путь.