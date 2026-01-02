Такое хобби ставит крест на карьере: как безобидное увлечение лишает вас работы

Рекрутеры боятся геймеров в резюме — JPP

В резюме иногда решает не только опыт, но и то, как работодатель считывает "сигналы" о личности кандидата. Даже безобидное хобби способно сработать против соискателя, если оно попадает под устойчивые стереотипы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ электронная подача

Немецкие психологи проверили это на примере видеоигр и получили довольно жёсткий результат.

Что показал эксперимент с резюме

Участникам исследования дали на оценку резюме вымышленного кандидата на должность специалиста по работе с клиентами. Профессиональные качества во всех вариантах были одинаковыми, отличался только один пункт в разделе "хобби". В одном резюме было указано "волейбол", в другом — "видеоигры".

Итог оказался однозначным: кандидат, который писал про видеоигры, систематически проигрывал отбор, даже при высоких деловых и профессиональных характеристиках. То есть решающим фактором становилось не содержание опыта, а восприятие увлечения.

Почему так происходит и при чём тут стереотипы

Авторы объясняют эффект тем, что гейминг часто воспринимается как менее серьёзное занятие. В глазах оценщиков это может выглядеть как сигнал о "несобранности" или склонности отвлекаться, даже если прямых оснований так думать нет. Интересно, что в других работах видеоигры иногда рассматривают как способ психологической разгрузки, но в таком контексте их обычно трактуют как короткий "брейк-тайм", а не значимое увлечение.

Проверка в киберспортивной сфере

Исследователи повторили эксперимент, изменив профессиональную область — сделали её связанной с киберспортом. Казалось бы, здесь хобби "видеоигры" должно выглядеть максимально уместно. Однако и в этом случае "игровой" вариант резюме оставался в проигрыше, что ещё раз подчёркивает силу общего восприятия гейминга как не слишком серьёзного занятия.

"Волейбол" и "видеоигры" в блоке хобби

"Волейбол" обычно считывается как нейтральное или даже положительное хобби: оно ассоциируется с дисциплиной, регулярностью, командностью и активностью. "Видеоигры" у части людей запускают другие ассоциации — про "пустую трату времени" и развлечения, даже если речь идёт о привычном отдыхе после работы. В результате одинаковый по смыслу раздел "хобби" даёт разный эффект на оценку кандидата, сообщает Journal of Personnel Psychology (JPP).