Энергетика, машиностроение и торговля попадают под особый порядок: компании ускоряют голосования без участия "недружественных" акционеров

Крупные АО будут принимать решения без участия “недружественных" акционеров

Новый президентский указ продлевает особый порядок корпоративных решений для части крупных российских компаний. Речь идёт о ситуациях, когда в капитале остаются доли инвесторов из "недружественных" государств, но их участие осложнено санкциями и ограничениями.

Мера рассчитана на то, чтобы предприятия могли принимать решения без затяжных блокировок на собраниях. Об этом сообщает ТАСС.

Что именно продлено и до какой даты

Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года разрешение некоторым акционерным обществам не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

На какие компании распространяется документ

Порядок касается АО, работающих в сферах энергетики, машиностроения и торговли. При этом компания должна соответствовать ряду критериев, в том числе связанных с санкционным давлением на владельцев или бенефициаров.

В документе также оговорено, что у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, могут быть доли в уставном капитале (акции) такого АО, но они не должны превышать 50%. Ещё одно условие — годовая выручка организации за год, предшествующий решению, должна быть выше 100 млрд рублей.

Как будет приниматься решение внутри АО

Суть механизма в том, что решения утверждаются большинством голосов от числа остальных участников — то есть без учёта "недружественного" пакета. Это действует независимо от положений учредительных документов и корпоративного договора, что важно для кворума и подсчёта итогов голосования.