Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые дорожные знаки в Новосибирской области вводят с 1 января 2026 года
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC
Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
Соломенная коза в шведском Евле стала жертвой урагана — Metro
Пробуждение в темноте нарушает циркадный ритм — врач Сюзанна Уайли
Лимонно-перечные крылья готовят в духовке с сухим маринадом — Epicurious
Зимняя посадка малины помогает укоренению саженцев — Le Journal des Femmes
Kia Telluride получил багажник до 2400 л на российском рынке

Энергетика, машиностроение и торговля попадают под особый порядок: компании ускоряют голосования без участия "недружественных" акционеров

Крупные АО будут принимать решения без участия “недружественных" акционеров
Экономика

Новый президентский указ продлевает особый порядок корпоративных решений для части крупных российских компаний. Речь идёт о ситуациях, когда в капитале остаются доли инвесторов из "недружественных" государств, но их участие осложнено санкциями и ограничениями.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум

Мера рассчитана на то, чтобы предприятия могли принимать решения без затяжных блокировок на собраниях. Об этом сообщает ТАСС.

Что именно продлено и до какой даты

Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года разрешение некоторым акционерным обществам не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

На какие компании распространяется документ

Порядок касается АО, работающих в сферах энергетики, машиностроения и торговли. При этом компания должна соответствовать ряду критериев, в том числе связанных с санкционным давлением на владельцев или бенефициаров.

В документе также оговорено, что у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, могут быть доли в уставном капитале (акции) такого АО, но они не должны превышать 50%. Ещё одно условие — годовая выручка организации за год, предшествующий решению, должна быть выше 100 млрд рублей. 

Как будет приниматься решение внутри АО

Суть механизма в том, что решения утверждаются большинством голосов от числа остальных участников — то есть без учёта "недружественного" пакета. Это действует независимо от положений учредительных документов и корпоративного договора, что важно для кворума и подсчёта итогов голосования.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Тирамису собирается слоями из маскарпоне и савоярди
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC
Короткие пробежки по 10 минут продлевают жизнь бегунам — Running Week
Крупные АО будут принимать решения без участия “недружественных" акционеров
Вечерняя уборка улучшает качество засыпания
Листы лазаньи ломаются на кусочки для готовки на сковороде
Ретроград в начале года требует особой внимательности
Регулярная ходьба подтягивает талию без тренажёров — Women's Health
Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.