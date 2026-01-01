Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пенсионный балл подорожал до 156,76 рубля: выплаты пересчитают по новой цене

Индексация страховых пенсий стартовала с 1 января
Экономика

Пенсионные выплаты в России с нового года изменятся, прибавка затронет сразу несколько категорий получателей. Речь идёт не только о тех, кто уже не работает, но и о пенсионерах, продолжающих трудиться.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Параметры индексации привязаны к прогнозу инфляции, поэтому вместе с суммой выплат меняются и расчётные величины. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Индексация страховых пенсий с 1 января: что именно вырастет

С 1 января страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров повысят на 7,6%. По словам Андрея Гиринского, повышение основано на прогнозе инфляции и затронет две ключевые части расчёта: фиксированную выплату и стоимость пенсионного коэффициента.

Стоимость одного пенсионного балла, уточнил эксперт, увеличится до 156,76 рубля. На этом фоне средний размер страховой пенсии по стране, по его оценке, достигнет 25 696 рублей.

Что изменится у инвалидов и получателей ЕДВ

Отдельные корректировки предусмотрены для получателей пенсий по инвалидности — их ждёт прибавка к основной сумме выплаты. Кроме того, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) будет повышена с 1 февраля.

Социальные пенсии: повышение позже, чем страховые

Социальные пенсии в 2026 году, как обычно, индексируют позже страховых — с 1 апреля. Индексация составит 6,8%, а если после перерасчёта сумма окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, при необходимости предусмотрят доплату из бюджета.

Доплата для работающих пенсионеров с 1 августа

С 1 августа работающих пенсионеров ждёт ещё одна прибавка — перерасчёт, связанный со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. По словам Гиринского, она составит до трёх пенсионных баллов.

Индексация и августовский перерасчёт — в чём разница

Индексация с 1 января — это повышение, которое применяется ко всем получателям страховых пенсий и увеличивает параметры расчёта (включая фиксированную выплату и цену балла). Августовский перерасчёт касается только работающих пенсионеров и зависит от того, сколько страховых взносов за них перечислил работодатель за предыдущий год, поэтому итоговая прибавка у разных людей будет отличаться, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
