Плотник озолотился на дереве: 2 гектара превратились в бизнес-империю загородного отдыха

Как превратить недорогой участок в прибыльный бизнес на аренде, Крис Брумфилд понял на практике. Плотник-подрядчик вложился в землю, построил домики почти своими руками и попал в точку с форматом загородного отдыха.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ домик на дереве

Со временем один удачный объект подтолкнул его к целому комплексу с высоким спросом и заметной выручкой. Об этом сообщает CNBC Make It.

С чего всё началось: участок за 27 тысяч и работа по выходным

В 2015 году Брумфилд вместе с женой купил 2 гектара земли в Ремсене (штат Нью-Йорк) за 27 000 долларов. Место было ему знакомо: он вырос неподалёку, а рядом находился участок его брата. Локация показалась перспективной — рядом озеро, много леса и холмистый рельеф.

После покупки он стал регулярно ездить из Коннектикута и почти каждые выходные заниматься стройкой. Каркасный дом он в основном делал самостоятельно, но часть работ отдавал специалистам: для скважины нанял бригаду, электрику доверил проводку, а отделку гипсокартоном — отдельному мастеру.

Первый домик: 90 тысяч затрат и эффект "вирусности"

На строительство первого каркасного домика с одной спальней и одной ванной у него ушло около трёх лет. По словам Брумфилда, общая стоимость проекта составила примерно 90 000 долларов.

Когда объект с двускатной крышей появился в аренде на Airbnb, он быстро стал популярным и, как отмечает представитель сервиса, вошёл в число самых востребованных вариантов в Нью-Йорке. Домик принёс Брумфилду статус "суперхозяина", а высокий интерес гостей подтвердил, что ставка на формат "уютная природа + качественный дизайн" работает.

Брумфилд подчёркивает, что для него это был не только бизнес, но и творческая задача — он строил "по голове", а не строго по чертежам, и эта свобода помогала доводить идею до того вида, который он хотел видеть.

Домик на дереве: 13 недель стройки и доход свыше 150 тысяч в год

Успех первого объекта подтолкнул владельца расширяться. Неподалёку он решил построить домик на дереве и уже не стал тянуть сроки: привлёк команду, чтобы уложиться быстрее. Работы заняли 13 недель и завершились в ноябре 2019 года, а стоимость составила около 175 000 долларов.

Домик на дереве рассчитан на семейный отдых: две спальни, одна ванная, крытая веранда, место для костра, собственный пруд с небольшим причалом. Площадь двух уровней — 110 квадратных метров. Дополнительный "вау-эффект" дают виды на водопад из гостиной и главной спальни. Сам объект поднят примерно на 4 м, а добираться до него нужно по подвесному мосту на территории.

В 2024 году домик на дереве принёс 151 966 долларов. По оценке Брумфилда, в 2025 году показатель составит 150 562 доллара. Представитель Airbnb также отмечает, что объект входит в топ-10% лучших по рейтингу, отзывам и надёжности.

Следующий шаг: спа-домик и ставка на впечатления

После того как "treehouse" закрепился как хит, Брумфилд добавил на территории ещё один объект — спа-домик Birch Falls. Это студия с кроватью king-size, мини-кухней и отдельной спа-комнатой, на которую ушло около 160 000 долларов.

Спа-зона сделана как полноценный "мини-курорт" для пары: крытый водопад длиной 18 футов, массажная кровать, гидромассажная ванна. Снаружи — терраса с костровой чашей, место для барбекю и пикника. Такой набор удобств расширяет аудиторию: сюда едут не только за ночёвкой, но и за ощущением отдыха уровня СПА, только в лесу.

Цены, выручка и расходы: как устроена экономика проекта

В Evergreen Cabins используют динамическое ценообразование, поэтому стоимость ночи меняется в зависимости от сезона и спроса: от 380 до 700 долларов. Такой подход часто применяют в краткосрочной аренде, когда важно балансировать загрузку и средний чек.

По состоянию на сентябрь 2025 года бизнес Брумфилда принёс 2,1 млн долларов с момента выхода первого объекта на рынок в 2018 году. Сам он говорит, что текущий доход от аренды составляет около 400 000 долларов в год — и именно это позволило ему в 2021 году полностью отказаться от подрядных работ.

При этом расходы остаются ощутимыми: примерно 700 долларов в месяц на коммунальные услуги, 8000 долларов — на операционные траты, включая зарплаты, и около 18 000 долларов в год — налоги на недвижимость. Сейчас Брумфилд управляет персоналом, проектирует новые домики и планирует развитие, рассчитывая в будущем передать Evergreen Cabins детям.

Сравнение форматов: каркасный домик, домик на дереве и спа-студия

Каркасный домик обычно проще и дешевле в строительстве, а значит, подходит для старта: меньше инженерных решений и быстрее выход на рынок аренды. Домик на дереве сложнее по конструкции и требует дополнительных затрат на безопасность и доступ (например, мост), но часто даёт сильный "эффект впечатлений", который повышает спрос и помогает выделиться среди стандартных вариантов.

Спа-студия выигрывает за счёт удобств: массажная зона, гидромассажная ванна и "домашний курорт" добавляют ценности в межсезонье, когда гостям важнее комфорт, чем активные прогулки. В итоге разные форматы работают как ассортимент: один привлекает любителей классической "хижины в лесу", второй — семьи и тех, кто хочет необычный опыт, третий — пары, которые ищут приватный отдых со спа.

Плюсы и минусы вложений в загородные домики для аренды

Такая модель выглядит вдохновляюще, но у неё есть сильные и слабые стороны. Если рассматривать её как проект в сфере загородной недвижимости, краткосрочной аренды и туристических сервисов, стоит учитывать несколько моментов.

Плюсы:

Возможность выделиться за счёт концепции: домик на дереве, вид на водопад, собственный пруд, спа-зона. Гибкое ценообразование: динамические тарифы помогают управлять спросом и сезонностью. Масштабирование: удачный первый объект может стать основой для расширения до комплекса. Рост дохода при высокой загрузке: популярные лоты способны приносить сотни тысяч долларов в год.

Минусы:

Высокие первоначальные затраты на строительство, отделку и инженерные работы (скважина, электрика, коммуникации). Постоянные операционные расходы: коммунальные платежи, персонал, обслуживание территории, налоги. Зависимость от отзывов и рейтингов на площадках вроде Airbnb и от колебаний спроса. Управленческая нагрузка: даже "домик мечты" превращается в бизнес с графиками, персоналом и ремонтом.

Как подготовить объект к успешной аренде

Оцените локацию и сценарии отдыха: озеро, лес, виды, тишина, доступность дороги — всё влияет на спрос. Продумайте "фишку" объекта: необычная архитектура, панорамные окна, костровая зона, мини-СПА, мост или вид на воду. Составьте реалистичный бюджет: отдельно заложите коммуникации, отделку, мебель, технику и резерв на непредвиденные работы. Подключайте специалистов точечно: скважина, электрика и сложные инженерные узлы лучше доверять профи. Настройте сервис и стандарты: уборка, чек-листы, быстрые ответы гостям, понятные инструкции по дому и безопасности. Работайте с сезонностью: динамическое ценообразование, доп. удобства (например, спа или камин) и предложения для будней помогают держать загрузку.