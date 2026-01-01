Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4400 км без рук на руле: Tesla в одиночку пересекла 24 американских штата

Tesla завершила автономное путешествие через 24 американских штата — New York Post
Экономика

Владелец электромобиля Tesla из штата Вашингтон установил мировой рекорд, совершив первое в истории полностью автономное путешествие от одного побережья США до другого. Достижение было зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса.

Tesla Model 3 facelift 2023112701
Фото: commons.wikimedia.org by Evnerd, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Tesla Model 3 facelift 2023112701

"С гордостью сообщаю, что завершил первое в мире полностью автономное путешествие от одного побережья до другого побережья США", — написал в соцсети житель Такомы Дэвид Мосс.

Система полного автономного вождения

По его словам, поездка была выполнена с использованием системы полного автономного вождения Tesla FSD версии 14.2 без единого отключения — включая парковку и заезды на станции зарядки Tesla Supercharger. Для путешествия использовалась серая Tesla Model 3 с обновлением FSD v14.2.1.25, которое позволяет точно отслеживать километраж, пройденный в автономном режиме.

24 штата и более 4000 км

Мосс стартовал от закусочной Tesla в Лос-Анджелесе и финишировал в Миртл-Бич (штат Южная Каролина), преодолев около 4400 км за 2 дня и 20 часов. Маршрут прошёл через 24 штата, а по пути автомобиль сделал почти 30 остановок для подзарядки.

По утверждению водителя, во время всей поездки не возникло ни одной ситуации, требующей вмешательства человека, — редкость даже для обычного ручного вождения. 

Отклики участников сообщества Tesla

Сообщество Tesla восприняло рекорд с энтузиазмом, отметив символичность события: автономное путешествие состоялось спустя 122 года после первого автомобильного трансконтинентального пробега, который в 1903 году занял 63 дня. Глава Tesla Илон Маск репостнул запись Мосса кратким комментарием "круто".

Эксперты отмечают, что рекорд подчёркивает стремительное развитие беспилотных технологий, которые Tesla активно продвигает, в том числе через запуск ограниченных сервисов роботакси в США, пишет New York Post.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
