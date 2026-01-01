Конец эпохи конвертов: датская почта уходит в посылочную логистику

В Дании письма теперь будут доставлять частные компании — The Sun

Письма в Дании окончательно уходят в историю: страна закрывает государственную доставку обычной корреспонденции, и это выглядит как символ эпохи мессенджеров и цифровых сервисов.

Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info почтовый ящик

Последнее письмо уже доставили, завершив традицию, которая тянулась больше четырёх столетий. На фоне этого PostNord перестраивает бизнес и делает ставку на посылки. Об этом сообщает The Sun.

Что произошло и почему это стало заметным событием

Датская PostNord прекратит доставку бумажных писем и сосредоточится на растущем сегменте посылок. Компания объясняет решение тем, что люди всё реже отправляют друг другу письма, а экономика сервиса перестала сходиться.

За четверть века объём писем в стране, по данным из материала, сократился примерно на 90%. Если в 2000 году доставляли почти 1,5 млрд писем, то в прошлом году — около 110 млн. На этом фоне обычная марка стоила 2,15 фунта стерлингов, что тоже подчёркивает, насколько "бумажная" связь стала нишевой.

Как меняется инфраструктура и что будет с работой

Параллельно с закрытием направления PostNord демонтирует и продаёт красные почтовые ящики — речь идёт примерно о 1500 единицах по стране. Часть ящиков обещают сохранить как артефакты для будущих поколений, а некоторые уже уходили с торгов дороже 200 фунтов стерлингов.

Изменения затронут и сотрудников: около трети персонала, по тексту, попадают под сокращение — речь примерно о 1500 людях. Компания при этом рассчитывает развивать доставку посылок, которая растёт вслед за онлайн-покупками.

Что будет вместо привычной "почты"

Отправка писем не исчезает полностью, но меняется маршрут: вместо уличных ящиков корреспонденцию предлагают сдавать в киоски при магазинах, после чего её будет доставлять частная компания — как по стране, так и за рубеж.

Доставка писем — это регулярная сеть, заточенная под ежедневные обходы и большой поток конвертов. Посылочная логистика работает иначе: больше сортировки, больше курьерских маршрутов, выше средний чек и стабильнее спрос из-за маркетплейсов. В результате оператору проще развивать именно посылки, а "бумажную" часть — отдавать рынку частных услуг.