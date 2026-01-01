Травля зайцев, как новый криминальный бизнес, набирает обороты: ставки, онлайн-трансляции и беспредел на фермах британцев

После сбора урожая поля в Уилтшире становятся открытой площадкой для одной из самых жестоких форм браконьерства — травли зайцев, когда преступные группы натравливают на животных собак и устраивают азартные "заезды".
Для местных фермеров это уже не эпизоды, а затяжной стресс: ломают ворота, портят землю, запугивают тех, кто пытается вмешаться. Об этом пишет The Guardian.
Обычно используют грейхаундов или лурчеров, а ставки делают на то, сколько "попыток" понадобится собаке, чтобы догнать и убить зайца. Отдельные погони, как отмечается, транслируют в прямом эфире — так в игре могут участвовать люди из других стран.
Поля после осеннего сбора урожая особенно удобны для таких выездов: укрытий меньше, а подъездов больше — тропинки, конные дорожки и просёлки облегчают доступ даже в глубинку для полноприводных машин.
Полиция Уилтшира заявляет, что банды "терроризируют сельскую местность". Инспектор Энди Лемон, руководитель отдела по борьбе с сельской преступностью, предупреждает фермеров не пытаться "давать отпор".
По данным полиции, за последний год число случаев травли зайцев и браконьерства в графстве выросло более чем на 20%. С января 2025 года по этим правонарушениям арестовали 30 человек — это на 500% больше, чем годом ранее, но значительная часть участников всё равно уходит.
Землевладельцы тратят деньги на защиту: роют рвы, заливают их бетоном, перегораживают въезды поваленными деревьями, ставят камеры и свет. Но, по их словам, банды всё равно находят пути, ломают ворота и заборы, а иногда — будто бы даже получают удовольствие от погони и побегов.
Один фермер рассказал, что его землю использовали для таких "забегов" около 10 раз за месяц. Другой описал постоянные ночные объезды периметра, потому что тревога стала частью быта.
Были и тяжёлые инциденты: работник фермы получил травмы после наезда автомобиля во время конфликта с подозреваемыми; после того как фермер прогнал борзых, загорелся амбар, а три коровы выбежали и погибли после наезда транспорта.
Комиссар полиции и по борьбе с преступностью Уилтшира и Суиндона Филип Уилкинсон утверждает, что охотники на зайцев связаны с более крупными криминальными цепочками. По его словам, это "концы щупалец" более крупной сети.
Травля зайцев в Великобритании запрещена Законом об охоте 2004 года.
Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.