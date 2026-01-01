Травля зайцев, как новый криминальный бизнес, набирает обороты: ставки, онлайн-трансляции и беспредел на фермах британцев

Собаки, ставки и угрозы: как преступные группировки запугивают британских фермеров

После сбора урожая поля в Уилтшире становятся открытой площадкой для одной из самых жестоких форм браконьерства — травли зайцев, когда преступные группы натравливают на животных собак и устраивают азартные "заезды".

Фото: Own work by Dakota L., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заяц

Для местных фермеров это уже не эпизоды, а затяжной стресс: ломают ворота, портят землю, запугивают тех, кто пытается вмешаться. Об этом пишет The Guardian.

Как устроена травля зайцев и почему она стала "бизнесом"

Обычно используют грейхаундов или лурчеров, а ставки делают на то, сколько "попыток" понадобится собаке, чтобы догнать и убить зайца. Отдельные погони, как отмечается, транслируют в прямом эфире — так в игре могут участвовать люди из других стран.

Поля после осеннего сбора урожая особенно удобны для таких выездов: укрытий меньше, а подъездов больше — тропинки, конные дорожки и просёлки облегчают доступ даже в глубинку для полноприводных машин.

Что говорит полиция и почему фермеров просят не рисковать

Полиция Уилтшира заявляет, что банды "терроризируют сельскую местность". Инспектор Энди Лемон, руководитель отдела по борьбе с сельской преступностью, предупреждает фермеров не пытаться "давать отпор".

По данным полиции, за последний год число случаев травли зайцев и браконьерства в графстве выросло более чем на 20%. С января 2025 года по этим правонарушениям арестовали 30 человек — это на 500% больше, чем годом ранее, но значительная часть участников всё равно уходит.

Во что это выливается для фермеров

Землевладельцы тратят деньги на защиту: роют рвы, заливают их бетоном, перегораживают въезды поваленными деревьями, ставят камеры и свет. Но, по их словам, банды всё равно находят пути, ломают ворота и заборы, а иногда — будто бы даже получают удовольствие от погони и побегов.

Один фермер рассказал, что его землю использовали для таких "забегов" около 10 раз за месяц. Другой описал постоянные ночные объезды периметра, потому что тревога стала частью быта.

Были и тяжёлые инциденты: работник фермы получил травмы после наезда автомобиля во время конфликта с подозреваемыми; после того как фермер прогнал борзых, загорелся амбар, а три коровы выбежали и погибли после наезда транспорта.

Связь с более широкой криминальной сетью

Комиссар полиции и по борьбе с преступностью Уилтшира и Суиндона Филип Уилкинсон утверждает, что охотники на зайцев связаны с более крупными криминальными цепочками. По его словам, это "концы щупалец" более крупной сети.

Травля зайцев в Великобритании запрещена Законом об охоте 2004 года.