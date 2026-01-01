Не всё то золото, что блестит: рекорд цен на драгметалл не означает лёгкую прибыль

Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков

Мысли о вложениях в золото часто возникают именно тогда, когда цены на металл бьют рекорды. Однако такой момент может оказаться не самым удачным для частного инвестора.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Почему покупка золота на максимумах несёт риски

По словам Аксакова, приобретение золота в период его высокой стоимости связано с повышенной вероятностью ценовой коррекции. Рынок драгоценных металлов подвержен колебаниям, и даже устойчивый рост может смениться снижением.

Он подчеркнул, что точно спрогнозировать, как долго актив будет продолжать расти, способны лишь опытные участники рынка, готовые принимать повышенные риски.

Золото как инструмент, а не способ быстрого заработка

Эксперт обращает внимание, что золото прежде всего выполняет защитную функцию. Этот актив традиционно рассматривают как "тихую гавань" в периоды экономической нестабильности, инфляции или геополитических потрясений.

"Золото хорошо подходит для диверсификации портфеля, это долгосрочный антикризисный актив, а быстро заработать на нём обычному человеку вряд ли получится", — заявил Аксаков.

Именно поэтому золото чаще включают в инвестиционные портфели наряду с акциями, облигациями и другими инструментами, чтобы снизить общие риски, а не ради спекулятивной прибыли.