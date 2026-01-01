Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
Хранение обуви в заводских коробках приводит к плесени и деформации
Герань сформировала непрерывное цветение в квартире — Ciceksel
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос

Не всё то золото, что блестит: рекорд цен на драгметалл не означает лёгкую прибыль

Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Экономика

Мысли о вложениях в золото часто возникают именно тогда, когда цены на металл бьют рекорды. Однако такой момент может оказаться не самым удачным для частного инвестора.

золотые монеты
Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain
золотые монеты

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Почему покупка золота на максимумах несёт риски

По словам Аксакова, приобретение золота в период его высокой стоимости связано с повышенной вероятностью ценовой коррекции. Рынок драгоценных металлов подвержен колебаниям, и даже устойчивый рост может смениться снижением.

Он подчеркнул, что точно спрогнозировать, как долго актив будет продолжать расти, способны лишь опытные участники рынка, готовые принимать повышенные риски.

Золото как инструмент, а не способ быстрого заработка

Эксперт обращает внимание, что золото прежде всего выполняет защитную функцию. Этот актив традиционно рассматривают как "тихую гавань" в периоды экономической нестабильности, инфляции или геополитических потрясений.

"Золото хорошо подходит для диверсификации портфеля, это долгосрочный антикризисный актив, а быстро заработать на нём обычному человеку вряд ли получится", — заявил Аксаков.

Именно поэтому золото чаще включают в инвестиционные портфели наряду с акциями, облигациями и другими инструментами, чтобы снизить общие риски, а не ради спекулятивной прибыли.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Наука и техника
В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Разговорный темп бега позволяет избежать перегрузки
Пюре киви с соком лайма даёт баланс сладости и кислотности — кулинары
Петунию и эустому начинают выращивать с января из-за долгого развития
Пчёлы формируют зимний клубок и греют улей за счёт меда
Лоферы, кроссовки и балетки возглавят тренды 2026 года
Покупка золота на пике цен может привести к убыткам — Аксаков
Зазор 2–3 см между поленьями продлевает горение дров — Be
Рио-Гранде-Райз содержит минералы кобальта и никеля — исследователь Брэмли Мертон
Отложенный ремонт снижает ликвидность автомобиля — Kvdcars
Кокосовая вода и изотоники восполняют электролиты при похмелье — врач Мельникова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.