МРОТ приготовил сюрприз для 4,6 млн россиян: кто почувствует рост минималки

С 1 января 2026 года МРОТ вырос

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года вырос до 27 093 рублей. Это решение затрагивает не только тех, кто получает "минималку", но и тех, чьи выплаты привязаны к МРОТ — от окладов до отдельных пособий и компенсаций.

Власти рассчитывают, что повышение поддержит доходы и подтянет оплату труда в нижнем сегменте рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Что изменилось и когда вступило в силу

Закон о новом размере МРОТ начал действовать в четверг, 1 января 2026 года. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным в конце ноября, а изменения внесены в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".

Для сравнения: с 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей. В ТАСС отмечают, что рост минимальной оплаты труда должен поспособствовать повышению зарплаты примерно для 4,6 млн работников.

Кому и на что влияет повышение МРОТ

МРОТ — это федеральный ориентир, ниже которого работодатель не вправе устанавливать оплату труда при полной занятости (с учётом правил по конкретной ситуации). На практике повышение отражается не только на окладах "на минималке", но и на расчётах там, где МРОТ используется как базовая величина: в отдельных доплатах, штрафах, компенсациях, а иногда и в параметрах корпоративных систем оплаты.

Сравнение: МРОТ 2025 и МРОТ 2026

В 2025 году минимальная оплата труда была 22 440 рублей, а с 1 января 2026 года — 27 093 рубля. Такое изменение повышает "нижнюю планку" на рынке труда и сокращает разрыв между самыми низкими окладами и более высокими ставками в массовых профессиях. При этом эффект может быть заметнее в отраслях с большим числом работников на стартовых позициях: рознице, услугах, клининге, логистике, части производств.