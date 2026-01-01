Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хранение обуви в заводских коробках приводит к плесени и деформации
Герань сформировала непрерывное цветение в квартире — Ciceksel
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос
МВД разработало Стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года
Владельцы кошек используют цитрусовые запахи для защиты новогодней елки
Сон и уровень витамина D влияют на переносимость зимних тренировок
Оплату холодной воды по нормативу увеличат в три раза с 2026 года
Страх фейерверков у собак связан с чувствительным слухом и запахами — мнение кинолога

В 2026 году небеса покажут редкое зрелище — вот когда ожидаются солнечные и лунные затмения

Два солнечных и два лунных затмения можно будет наблюдать в 2026 году
Экономика

В 2026 году небо приготовило редкий "набор" для любителей астрономии: сразу четыре затмения — два солнечных и два лунных. Одни события будут доступны лишь в отдельных регионах, другие увидят миллионы людей на разных континентах.

Солнечное затмение
Фото: unsplash.com by Jongsun Lee is licensed under Free to use under the Unsplash License
Солнечное затмение

Главное — заранее знать даты и понимать, что именно вы наблюдаете. Об этом сообщает NASA, пишет CNN.

Два солнечных затмения: от "огненного кольца" до полной тьмы

Первое событие запланировано на 17 февраля: над Антарктидой пройдёт кольцеобразное солнечное затмение. В такие моменты Луна закрывает Солнце не полностью, и по краю остаётся яркий ободок — тот самый эффект "огненного кольца". Частичную фазу в виде солнечного "серпа" смогут увидеть также в Антарктиде, Африке и Южной Америке.

Второе солнечное затмение — 12 августа — будет полным на части маршрута, проходящего через Гренландию, Исландию, Испанию, Россию и отдельные районы Португалии. В более широкой зоне, включая Европу, Африку и Северную Америку, наблюдатели увидят частичное затмение, когда Солнце будет "подрезано" тенью Луны.

Почему солнечное затмение требует особой осторожности

Солнечный свет во время затмения остаётся опасным для глаз, даже если кажется, что он стал слабее. Для наблюдений нужны специальные очки для затмений или другие безопасные методы просмотра, а обычные тёмные очки не подходят.

Два лунных затмения: "кровавая Луна" и частичная тень

3 марта жители Азии, Австралии, островов Тихого океана, а также Северной и Южной Америки смогут наблюдать полное лунное затмение. Оно происходит только в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются почти в одну линию, и Луна попадает в земную тень. При полной фазе Луна темнеет, но не исчезает: свет, прошедший через атмосферу Земли, окрашивает её в красноватые оттенки, поэтому явление часто называют "кровавой Луной".

С 27 на 28 августа ожидается частичное лунное затмение, которое будет видно в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Западной Азии. В этом случае в тень попадает лишь часть лунного диска, поэтому "потемнение" выглядит как аккуратно "срезанный" фрагмент Луны.

Сравнение солнечных и лунных затмений

Солнечное затмение — более "узкое" по географии событие: чтобы увидеть полную фазу, нужно оказаться в полосе полной тени, а безопасность наблюдений требует специальной защиты глаз.

Лунное затмение обычно проще для зрителей: его видно с большой территории ночной стороны Земли, и наблюдать можно без каких-либо фильтров. При этом по эмоциональному эффекту они разные: солнечное впечатляет резкой сменой освещённости, а лунное — постепенным "погружением" диска в тень и необычным цветом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Красота и стиль
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Красота и стиль
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Розмарин в кипящей воде снижает запах еды в квартире — Aliceadabridal.co.uk
С 1 января 2026 года МРОТ вырос
МВД разработало Стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года
Владельцы кошек используют цитрусовые запахи для защиты новогодней елки
Сорта свёклы с плотной мякотью сохраняют вкус до весны
Два солнечных и два лунных затмения можно будет наблюдать в 2026 году
Традиционное рождественское полено можно приготовить без лактозы
Кремовые текстуры вытесняют плотные тоны в макияже 2026 года — визажист Аксенова
Сон и уровень витамина D влияют на переносимость зимних тренировок
Скелеты Роопкунда оказались людьми из разных веков и регионов — Nature Communications
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.