В 2026 году небеса покажут редкое зрелище — вот когда ожидаются солнечные и лунные затмения

В 2026 году небо приготовило редкий "набор" для любителей астрономии: сразу четыре затмения — два солнечных и два лунных. Одни события будут доступны лишь в отдельных регионах, другие увидят миллионы людей на разных континентах.
Главное — заранее знать даты и понимать, что именно вы наблюдаете. Об этом сообщает NASA, пишет CNN.
Первое событие запланировано на 17 февраля: над Антарктидой пройдёт кольцеобразное солнечное затмение. В такие моменты Луна закрывает Солнце не полностью, и по краю остаётся яркий ободок — тот самый эффект "огненного кольца". Частичную фазу в виде солнечного "серпа" смогут увидеть также в Антарктиде, Африке и Южной Америке.
Второе солнечное затмение — 12 августа — будет полным на части маршрута, проходящего через Гренландию, Исландию, Испанию, Россию и отдельные районы Португалии. В более широкой зоне, включая Европу, Африку и Северную Америку, наблюдатели увидят частичное затмение, когда Солнце будет "подрезано" тенью Луны.
Солнечный свет во время затмения остаётся опасным для глаз, даже если кажется, что он стал слабее. Для наблюдений нужны специальные очки для затмений или другие безопасные методы просмотра, а обычные тёмные очки не подходят.
3 марта жители Азии, Австралии, островов Тихого океана, а также Северной и Южной Америки смогут наблюдать полное лунное затмение. Оно происходит только в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются почти в одну линию, и Луна попадает в земную тень. При полной фазе Луна темнеет, но не исчезает: свет, прошедший через атмосферу Земли, окрашивает её в красноватые оттенки, поэтому явление часто называют "кровавой Луной".
С 27 на 28 августа ожидается частичное лунное затмение, которое будет видно в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Западной Азии. В этом случае в тень попадает лишь часть лунного диска, поэтому "потемнение" выглядит как аккуратно "срезанный" фрагмент Луны.
Солнечное затмение — более "узкое" по географии событие: чтобы увидеть полную фазу, нужно оказаться в полосе полной тени, а безопасность наблюдений требует специальной защиты глаз.
Лунное затмение обычно проще для зрителей: его видно с большой территории ночной стороны Земли, и наблюдать можно без каких-либо фильтров. При этом по эмоциональному эффекту они разные: солнечное впечатляет резкой сменой освещённости, а лунное — постепенным "погружением" диска в тень и необычным цветом.
Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.