В 2026 году небеса покажут редкое зрелище — вот когда ожидаются солнечные и лунные затмения

Два солнечных и два лунных затмения можно будет наблюдать в 2026 году

В 2026 году небо приготовило редкий "набор" для любителей астрономии: сразу четыре затмения — два солнечных и два лунных. Одни события будут доступны лишь в отдельных регионах, другие увидят миллионы людей на разных континентах.

Главное — заранее знать даты и понимать, что именно вы наблюдаете. Об этом сообщает NASA, пишет CNN.

Два солнечных затмения: от "огненного кольца" до полной тьмы

Первое событие запланировано на 17 февраля: над Антарктидой пройдёт кольцеобразное солнечное затмение. В такие моменты Луна закрывает Солнце не полностью, и по краю остаётся яркий ободок — тот самый эффект "огненного кольца". Частичную фазу в виде солнечного "серпа" смогут увидеть также в Антарктиде, Африке и Южной Америке.

Второе солнечное затмение — 12 августа — будет полным на части маршрута, проходящего через Гренландию, Исландию, Испанию, Россию и отдельные районы Португалии. В более широкой зоне, включая Европу, Африку и Северную Америку, наблюдатели увидят частичное затмение, когда Солнце будет "подрезано" тенью Луны.

Почему солнечное затмение требует особой осторожности

Солнечный свет во время затмения остаётся опасным для глаз, даже если кажется, что он стал слабее. Для наблюдений нужны специальные очки для затмений или другие безопасные методы просмотра, а обычные тёмные очки не подходят.

Два лунных затмения: "кровавая Луна" и частичная тень

3 марта жители Азии, Австралии, островов Тихого океана, а также Северной и Южной Америки смогут наблюдать полное лунное затмение. Оно происходит только в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются почти в одну линию, и Луна попадает в земную тень. При полной фазе Луна темнеет, но не исчезает: свет, прошедший через атмосферу Земли, окрашивает её в красноватые оттенки, поэтому явление часто называют "кровавой Луной".

С 27 на 28 августа ожидается частичное лунное затмение, которое будет видно в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Западной Азии. В этом случае в тень попадает лишь часть лунного диска, поэтому "потемнение" выглядит как аккуратно "срезанный" фрагмент Луны.

Сравнение солнечных и лунных затмений

Солнечное затмение — более "узкое" по географии событие: чтобы увидеть полную фазу, нужно оказаться в полосе полной тени, а безопасность наблюдений требует специальной защиты глаз.

Лунное затмение обычно проще для зрителей: его видно с большой территории ночной стороны Земли, и наблюдать можно без каких-либо фильтров. При этом по эмоциональному эффекту они разные: солнечное впечатляет резкой сменой освещённости, а лунное — постепенным "погружением" диска в тень и необычным цветом.