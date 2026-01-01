Было 50 тысяч — стало 1 млн: расширили льготу по выплатам при рождении ребёнка

С начала 2026 года у российских компаний появляется более гибкий способ поддержать сотрудников в момент рождения ребёнка. Работодатель сможет единовременно выплатить работнику крупную сумму и при этом не платить с неё НДФЛ и страховые взносы.
Теперь необлагаемый лимит выплаты от работодателя при рождении ребёнка увеличен до 1 млн рублей. Если компания решит перечислить сотруднику сумму в пределах этого порога, с неё не удерживаются НДФЛ и страховые взносы.
Ранее действовал значительно меньший лимит — до 50 тыс. рублей. Закон, расширяющий необлагаемую сумму, был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу с 1 января 2026 года.
Норма встроена в корпоративный демографический стандарт: государство рассчитывает, что бизнес будет активнее поддерживать семьи сотрудников не только словами, но и конкретными выплатами. При этом ключевой момент — это право, а не обязанность работодателя: компания сама решает, вводить ли такую выплату, в каком размере и по каким внутренним правилам, сообщает ТАСС.
Для работника смысл прост: если организация установит выплату при рождении ребёнка, сотрудник получит её "чистыми" в пределах 1 млн рублей, без удержаний и дополнительных начислений.
