Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орегано отпугивает тараканов в доме из-за резкого запаха — Crusoe
Мост Хуацзян в Китае сократил двухчасовой путь до двух минут
Дальнему Востоку начинают платить за снижение энергопотребления
Финский Оулу готовится стать культурной столицей в 2026 году
В долине Гебрус-Валлис на Марсе обнаружены 8 провалов
Спазм глубоких мышц становится причиной боли в спине — врачи
Стрелка на приборной панели указывает расположение топливного бака — Carandmotor
Белый уксус используют для отпугивания мышей из хозяйственных помещений — Actualno
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler

Было 50 тысяч — стало 1 млн: расширили льготу по выплатам при рождении ребёнка

Работодатели смогут выплачивать до 1 млн рублей без НДФЛ при рождении ребёнка
Экономика

С начала 2026 года у российских компаний появляется более гибкий способ поддержать сотрудников в момент рождения ребёнка. Работодатель сможет единовременно выплатить работнику крупную сумму и при этом не платить с неё НДФЛ и страховые взносы. 

Зимняя одежда для детей
Фото: unsplash.com by Christopher Luther is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зимняя одежда для детей

Что изменилось с 1 января 2026 года

Теперь необлагаемый лимит выплаты от работодателя при рождении ребёнка увеличен до 1 млн рублей. Если компания решит перечислить сотруднику сумму в пределах этого порога, с неё не удерживаются НДФЛ и страховые взносы.

Ранее действовал значительно меньший лимит — до 50 тыс. рублей. Закон, расширяющий необлагаемую сумму, был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу с 1 января 2026 года.

Зачем вводят меру и как она будет работать на практике

Норма встроена в корпоративный демографический стандарт: государство рассчитывает, что бизнес будет активнее поддерживать семьи сотрудников не только словами, но и конкретными выплатами. При этом ключевой момент — это право, а не обязанность работодателя: компания сама решает, вводить ли такую выплату, в каком размере и по каким внутренним правилам, сообщает ТАСС.

Для работника смысл прост: если организация установит выплату при рождении ребёнка, сотрудник получит её "чистыми" в пределах 1 млн рублей, без удержаний и дополнительных начислений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Красота и стиль
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Фиолетовый стал ключевым цветом коллекций 2026 года
Красота и стиль
Фиолетовый стал ключевым цветом коллекций 2026 года
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Дальнему Востоку начинают платить за снижение энергопотребления
Финский Оулу готовится стать культурной столицей в 2026 году
Владельцы китайских авто сообщают о разрушении стёкол в мороз
В долине Гебрус-Валлис на Марсе обнаружены 8 провалов
Космея вырастает за месяц и цветёт без ухода до морозов
Электрический тёплый пол требует мощности 120–180 Вт/м²
Pteropus vampyrus признан крупнейшей летучей мышью мира — CPG
Закуски с рыбой и чесноком могут вызвать отторжение у гостей — OW
Семена чиа содержат больше клетчатки для пищеварения — диетолог Карп
Стеллерова морская корова исчезла к 1768 году из-за охоты человека — IFLscience
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.