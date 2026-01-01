Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда выгодно не потреблять электроэнергию: новый механизм для дальневосточных компаний

Дальнему Востоку начинают платить за снижение энергопотребления
Экономика

С 1 января 2026 года на Дальнем Востоке заработал механизм управления спросом на электроэнергию — потребителям будут платить за снижение нагрузки в нужные для энергосистемы часы.

счетчик электроэнергии
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
счетчик электроэнергии

Раньше этот инструмент уже действовал в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) и во второй (Сибирь), а теперь его запускают и в объединённой энергосистеме Востока. Об этом сообщает ТАСС.

Что такое "управление спросом" и как оно работает

Механизм устроен просто: крупные потребители добровольно сокращают потребление, когда системе важно разгрузить сеть или сбалансировать режим, а за это получают оплату. По сути, это "покупка" не произведённой электроэнергии — вместо того чтобы включать дополнительные мощности, рынок стимулирует временно снизить нагрузку.

С 2024 года такой подход применяется на оптовом рынке электроэнергии и мощности. На Дальнем Востоке он начинает работать после перехода региона во вторую ценовую зону оптового рынка.

Кто запускает механизм на Дальнем Востоке

Первым агрегатором управления спросом стала компания "Транснефтьэнерго". Она будет управлять объектом мощностью 3,5 МВт — то есть собирать и координировать снижение нагрузки у подключённых участников и выводить этот "ресурс" на рынок.

В "Системном операторе" подчёркивают, что для ОЭС Востока это пока стартовая стадия.

Почему это важно для региона

Для Дальнего Востока тема баланса и надежности особенно чувствительна: большие расстояния, ограниченная связность сетей и выраженные пики нагрузки делают любой инструмент гибкости ценным. Управление спросом помогает:

  1. сглаживать пики потребления без экстренного наращивания генерации;

  2. уменьшать риск перегрузок и локальных ограничений в сети;

  3. снижать затраты системы на поддержание резерва мощности.

Пока объём небольшой, но сам факт запуска — сигнал, что рынок гибкости начинают выстраивать и на востоке страны.

Экономика: сколько может заработать рынок

По расчётам "Транснефтьэнерго", выручка участников рынка управления спросом в обеих ценовых зонах и на Дальнем Востоке в I квартале 2026 года вырастет на 16% и достигнет 736 млн рублей. Это отражает общий рост интереса к инструменту и расширение практики оплачиваемого снижения нагрузки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
