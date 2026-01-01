Когда выгодно не потреблять электроэнергию: новый механизм для дальневосточных компаний

С 1 января 2026 года на Дальнем Востоке заработал механизм управления спросом на электроэнергию — потребителям будут платить за снижение нагрузки в нужные для энергосистемы часы.
Раньше этот инструмент уже действовал в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) и во второй (Сибирь), а теперь его запускают и в объединённой энергосистеме Востока. Об этом сообщает ТАСС.
Механизм устроен просто: крупные потребители добровольно сокращают потребление, когда системе важно разгрузить сеть или сбалансировать режим, а за это получают оплату. По сути, это "покупка" не произведённой электроэнергии — вместо того чтобы включать дополнительные мощности, рынок стимулирует временно снизить нагрузку.
С 2024 года такой подход применяется на оптовом рынке электроэнергии и мощности. На Дальнем Востоке он начинает работать после перехода региона во вторую ценовую зону оптового рынка.
Первым агрегатором управления спросом стала компания "Транснефтьэнерго". Она будет управлять объектом мощностью 3,5 МВт — то есть собирать и координировать снижение нагрузки у подключённых участников и выводить этот "ресурс" на рынок.
В "Системном операторе" подчёркивают, что для ОЭС Востока это пока стартовая стадия.
Для Дальнего Востока тема баланса и надежности особенно чувствительна: большие расстояния, ограниченная связность сетей и выраженные пики нагрузки делают любой инструмент гибкости ценным. Управление спросом помогает:
сглаживать пики потребления без экстренного наращивания генерации;
уменьшать риск перегрузок и локальных ограничений в сети;
снижать затраты системы на поддержание резерва мощности.
Пока объём небольшой, но сам факт запуска — сигнал, что рынок гибкости начинают выстраивать и на востоке страны.
По расчётам "Транснефтьэнерго", выручка участников рынка управления спросом в обеих ценовых зонах и на Дальнем Востоке в I квартале 2026 года вырастет на 16% и достигнет 736 млн рублей. Это отражает общий рост интереса к инструменту и расширение практики оплачиваемого снижения нагрузки.
Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.