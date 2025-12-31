Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый фильтр для микрозаймов: подтверждение дохода станет обязательным

Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Экономика

С 1 января 2026 года правила выдачи микрозаймов в России станут заметно строже. Микрофинансовым организациям придётся по-новому подтверждать платёжеспособность клиентов, особенно в сегменте небольших займов "до зарплаты".

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Из-за этого привычная скорость одобрения может снизиться, а требования к документам — вырасти. Об этом говорится в обновлённых требованиях, которые вступают в силу после окончания действия послабления Банка России.

Что меняется для МФО с 1 января 2026 года

С начала 2026 года МФО при выдаче займов до 50 тыс. рублей должны будут либо запрашивать официальное подтверждение доходов, либо оценивать доход клиента через показатель среднедушевого дохода по региону. Ранее МФО могли рассчитывать доход по собственным внутренним моделям и не просить документы — но этот порядок действовал временно и закончился 31 декабря 2025 года, пишет ТАСС.

Идея перехода на более "официальные" источники данных появилась не спонтанно: в сентябре 2024 года президент России Владимир Путин поручил банкам и МФО переходить к использованию актуальной подтверждённой информации о доходах граждан при оценке заемщиков.

Как это может повлиять на заёмщиков

Для клиентов это означает, что часть заявок на онлайн-займы будет рассматриваться тщательнее. У тех, кто может подтвердить доход, повышаются шансы получить более понятные условия, а у людей с нестабильными заработками или без документов может увеличиться риск отказа либо снижения доступной суммы.

Дополнительно это может изменить рынок микрокредитования в целом: МФО, обозначая доход через региональные показатели, будут стремиться снизить риск просрочек, а значит внимательнее смотреть на долговую нагрузку, кредитную историю и регулярность поступлений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
