Новогодний коллапс в Евротоннеле: поезда снова идут, но эффект сбоя ещё не исчерпан

Сбой в Евротоннеле обернулся кошмаром для пассажиров Eurostar

Путешествие через Ла-Манш в канун Нового года для многих обернулось неожиданным испытанием. Движение поездов Eurostar постепенно восстанавливается, но пассажиры всё ещё сталкиваются с отменами и задержками.

Фото: commons.wikimedia.org by Florian Pépellin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Eurostar e320 arrivant à Aime-la-Plagne (janvier 2023)

Компания предупреждает, что "побочные эффекты" после сбоя могут ощущаться и дальше. Об этом сообщает The Guardian.

Что произошло в Евротоннеле и почему всё пошло не по плану

Основной удар по расписанию пришёлся на вторник: из-за проблем с электроснабжением и неисправности поезда LeShuttle отменили рейсы между Лондоном, Парижем, Амстердамом и Брюсселем. В Eurostar объяснили, что рядом со входом в тоннель под Ла-Маншем на состав, следовавший по маршруту Лондон — Париж, упала контактная линия электропередачи.

К вечеру вторника часть движения возобновили по единственной доступной линии, но ночью возникли дополнительные сложности с инфраструктурой. В среду утром на сайте Eurostar большинство рейсов отмечались как запланированные, однако отмены и сдвиги продолжились: например, ранний поезд 06:01 из Лондона в Париж отменили, а отправление в 06:31 отложили из-за технической проблемы у другого поезда в тоннеле.

Как выглядят последствия для пассажиров

На вокзале Сент-Панкрас в Лондоне людям, ожидавшим у кордонов, раздавали воду. Одновременно на подъездах к терминалу в Фолкстоне возникали заторы из-за автомобилей, пытавшихся пересечь Евротоннель.

Те, кто попал в ситуацию во вторник, описывали длительные простои и бытовые сложности. Гислен Планк рассказал французскому BFM, что поездка, рассчитанная менее чем на полтора часа, растянулась на 11 часов.

Проблемы затронули и автоперевозки через тоннель. Пассажир LeShuttle Тим Браун говорил, что провёл в машине на терминале в Кале более трёх часов без доступа к еде и воде.