Криптодрайвер Трампа: рост состояния семьи ускорился на фоне мемкоина

Состояние Трампов увеличилось примерно на 70% менее чем за полтора года

Рост капитала семьи Дональда Трампа за последние месяцы стал заметным событием на стыке политики и крипторынка.

По оценке Bloomberg, совокупное состояние президента США и его семьи увеличилось примерно на 70% менее чем за полтора года и достигло 6,8 млрд долларов. В 2025 году прибавка составила 282 млн долларов, и существенную роль сыграл криптопроект в формате мемкоина.

Рост состояния семьи Трампа

По данным агентства, за 15 месяцев состояние семьи выросло примерно на 70% даже с учётом недавнего снижения оценки. При этом за 2025 год капитал, по расчётам Bloomberg, увеличился на 282 млн долларов и в итоге достиг 6,8 млрд.

Отдельно подчёркивается вклад мемкоина, связанного с главой Белого дома: он, как отмечается, принёс Трампам более 200 млн долларов. Ранее Трамп запускал собственную криптовалюту под названием OFFICIAL TRUMP, и биржевые данные показывали резкий рост цены в первые сутки, а объём торгов превышал 10 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Почему криптоистория стала ключевым драйвером

Криптовалютный сегмент в подобных оценках влияет не только через прямую стоимость активов, но и через рыночный ажиотаж: на цену и обороты может работать новостной фон, публичность фигуры и ожидания трейдеров. Именно поэтому мемкоины часто дают быструю динамику, но остаются волатильными — из-за чего итоговая оценка состояния может заметно колебаться.

Сам Трамп не раз высказывался в поддержку цифровых активов.