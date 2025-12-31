Мягкая сила и конкурентоспособность: Южная Корея снова удержала позиции лидера национального брендинга

Южная Корея уже несколько лет удерживает высокую позицию в рейтинге национальных брендов.
На 10-й Национальной конференции по конкурентоспособности и национальному бренду в Сеуле объявили, что страна четвертый год подряд остается на 4-м месте в мировом рейтинге национальных брендов. Об этом сообщает The Korea Herald.
Индекс национального бренда ежегодно публикует Институт продвижения национального бренда — независимая исследовательская организация, созданная в 2013 году.
Методология объединяет "жесткие" показатели национальной конкурентоспособности и "мягкую" составляющую — психологическую близость: то, как зарубежная аудитория воспринимает культуру, безопасность, лидерство и готовность к взаимодействию со страной. В оценке участвуют около 1600 экспертов из 62 стран, а в поле сравнения — 39 государств.
На мероприятии также наградили отдельных людей и организации в 14 категориях — за вклад в укрепление международного имиджа Южной Кореи. Такой формат подчеркивает, что "бренд страны" складывается не только из экономики и дипломатии, но и из усилий бизнеса, культуры, технологий и общественных инициатив.
