Мягкая сила и конкурентоспособность: Южная Корея снова удержала позиции лидера национального брендинга

Южная Корея уже несколько лет удерживает высокую позицию в рейтинге национальных брендов.

Сеул
Фото: unsplash.com by Brother Yoon is licensed under Free to use under the Unsplash License
Сеул

На 10-й Национальной конференции по конкурентоспособности и национальному бренду в Сеуле объявили, что страна четвертый год подряд остается на 4-м месте в мировом рейтинге национальных брендов. Об этом сообщает The Korea Herald. 

Что измеряет индекс национального бренда

Индекс национального бренда ежегодно публикует Институт продвижения национального бренда — независимая исследовательская организация, созданная в 2013 году. 

Методология объединяет "жесткие" показатели национальной конкурентоспособности и "мягкую" составляющую — психологическую близость: то, как зарубежная аудитория воспринимает культуру, безопасность, лидерство и готовность к взаимодействию со страной. В оценке участвуют около 1600 экспертов из 62 стран, а в поле сравнения — 39 государств. 

Кого ещё отметили на конференции

На мероприятии также наградили отдельных людей и организации в 14 категориях — за вклад в укрепление международного имиджа Южной Кореи. Такой формат подчеркивает, что "бренд страны" складывается не только из экономики и дипломатии, но и из усилий бизнеса, культуры, технологий и общественных инициатив.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
