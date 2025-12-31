Кластер стройматериалов в Донецке: проект парка рассчитан на 15 лет

В ДНР запускают первый индустриальный парк "Куйбышевский"

Первый индустриальный парк в ДНР планируют запустить в столице региона — в Донецке. Площадкой выбран один из участков предприятия "Донецккокс", а основной профиль будущего кластера — выпуск строительных материалов.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Донецк

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

Где появится парк и как он будет называться

В Минпромторге ДНР уточнили, что в 2025 году уже разработан проект создания индустриального парка "Куйбышевский". Он станет первым индустриальным парком в регионе и будет размещён на территории одного из участков "Донецккокса" в Донецке.

Инвестиции и сроки реализации

Проект признан масштабным. Планируемый объём инвестиций — почти 7 млрд рублей, а срок реализации рассчитан на 15 лет. Такой горизонт обычно предполагает поэтапное развитие инфраструктуры, наращивание мощностей и постепенное заселение резидентами.

Специализация: стройматериалы как базовая отрасль

Ключевым направлением парка заявлено производство строительных материалов. Это логичная специализация для индустриального кластера в регионе, где спрос на стройматериалы может быть устойчивым за счёт восстановления инфраструктуры, жилья и коммерческих объектов.

Речь может идти о разных категориях: сухие строительные смеси, изделия из бетона и железобетона, кирпич и стеновые блоки, утеплители, отделочные материалы, а также сопутствующие логистические и сервисные производства — всё зависит от того, каких резидентов удастся привлечь.

Масштаб площадки и число резидентов

Ранее, в октябре, премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщал ТАСС, что площадь индустриального парка составит почти 15 гектаров. Парк планируют ориентировать минимум на 30 резидентов, то есть предполагается достаточно плотная "нарезка" площадей под небольшие и средние производственные проекты, а также инфраструктуру для них.

Сравнение индустриального парка и отдельного предприятия

Отдельный завод — это один производитель и одна цепочка поставок. Индустриальный парк — это площадка, где много компаний пользуются общей инфраструктурой: энергоснабжением, подъездными путями, складскими зонами, иногда — общими сервисами. За счёт этого запуск новых производств обычно быстрее и дешевле, чем "строиться с нуля" на чистом поле.