Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар и быстрые углеводы ускоряют старение кожи из-за гликирования
Новые правила ЖКХ, ипотеки и налогов на жильё вступят в силу в 2026 году
Умеренность назвали главным принципом новогоднего стола — Инна Пичугина диетолог
Мини-корзиночки с сыром и орехами разлетаются первыми со стола — Varecha
Ориентация окон влияет на здоровье цветов в доме — Ciceksel
Жидкая помада подчёркивает трещины и сухость без пилинга губ — LadyLike
67 электромобилей и гибридов испытали при −25 градусах — Autohome
Бывший работник супермаркета рассказал о тяжёлых условиях труда — CPG
Курорт MYLER привлекает райдеров современными подъёмниками — гиды

Кластер стройматериалов в Донецке: проект парка рассчитан на 15 лет

В ДНР запускают первый индустриальный парк "Куйбышевский"
Экономика

Первый индустриальный парк в ДНР планируют запустить в столице региона — в Донецке. Площадкой выбран один из участков предприятия "Донецккокс", а основной профиль будущего кластера — выпуск строительных материалов.

Донецк
Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Донецк

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

Где появится парк и как он будет называться

В Минпромторге ДНР уточнили, что в 2025 году уже разработан проект создания индустриального парка "Куйбышевский". Он станет первым индустриальным парком в регионе и будет размещён на территории одного из участков "Донецккокса" в Донецке.

Инвестиции и сроки реализации

Проект признан масштабным. Планируемый объём инвестиций — почти 7 млрд рублей, а срок реализации рассчитан на 15 лет. Такой горизонт обычно предполагает поэтапное развитие инфраструктуры, наращивание мощностей и постепенное заселение резидентами.

Специализация: стройматериалы как базовая отрасль

Ключевым направлением парка заявлено производство строительных материалов. Это логичная специализация для индустриального кластера в регионе, где спрос на стройматериалы может быть устойчивым за счёт восстановления инфраструктуры, жилья и коммерческих объектов.

Речь может идти о разных категориях: сухие строительные смеси, изделия из бетона и железобетона, кирпич и стеновые блоки, утеплители, отделочные материалы, а также сопутствующие логистические и сервисные производства — всё зависит от того, каких резидентов удастся привлечь.

Масштаб площадки и число резидентов

Ранее, в октябре, премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщал ТАСС, что площадь индустриального парка составит почти 15 гектаров. Парк планируют ориентировать минимум на 30 резидентов, то есть предполагается достаточно плотная "нарезка" площадей под небольшие и средние производственные проекты, а также инфраструктуру для них.

Сравнение индустриального парка и отдельного предприятия

Отдельный завод — это один производитель и одна цепочка поставок. Индустриальный парк — это площадка, где много компаний пользуются общей инфраструктурой: энергоснабжением, подъездными путями, складскими зонами, иногда — общими сервисами. За счёт этого запуск новых производств обычно быстрее и дешевле, чем "строиться с нуля" на чистом поле.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Анализ костей указал на длительное соседство волков и людей — доктор Флинк
Умеренность назвали главным принципом новогоднего стола — Инна Пичугина диетолог
Мини-корзиночки с сыром и орехами разлетаются первыми со стола — Varecha
Земляные оттенки стали основой дизайна кухонь 2026 года — HomeStyle
Ориентация окон влияет на здоровье цветов в доме — Ciceksel
Витамин C снижает повреждение легких от частиц PM2.5 — биолог Брайан Оливер
Жидкая помада подчёркивает трещины и сухость без пилинга губ — LadyLike
67 электромобилей и гибридов испытали при −25 градусах — Autohome
Бывший работник супермаркета рассказал о тяжёлых условиях труда — CPG
Курорт MYLER привлекает райдеров современными подъёмниками — гиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.