Мясной щит по-китайски: началась эра квот — кто в списке пострадавших

Китай вводит пошлины на импорт говядины с 2026 года — CPG

Китай вводит дополнительную пошлину в размере 55% на импорт говядины, который превышает ежегодные квоты, установленные для стран-поставщиков.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая говядина

Мера направлена на снижение давления на внутренний рынок и поддержку местных производителей в условиях избыточного предложения.

Когда мера вступает в силу и на какой срок

Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Срок их применения составляет три года. На протяжении всего этого периода Китай сохранит формат контроля через ежегодные квоты, пересматривая их объём.

Как устроены квоты и какие объёмы задействованы

Министерство коммерции КНР сообщило, что совокупная квота на импорт говядины в 2026 году составит 2,7 млн тонн. Этот показатель близок к рекордному уровню: в 2024 году Китай импортировал около 2,87 млн тонн говядины.

Новые годовые квоты формировались с учётом фактических поставок за первые 11 месяцев 2025 года. Для ряда стран, включая Бразилию и Австралию, лимиты были скорректированы, но принцип остаётся прежним: превышение квоты автоматически облагается дополнительной пошлиной.

Какие страны попали под действие меры

В перечень ключевых поставщиков, на которых распространяются защитные механизмы, входят:

• Бразилия

• Австралия

• США

Для Бразилии последствия особенно чувствительны из-за её значительной доли в китайском импорте говядины. Если объёмы поставок превысят установленный годовой лимит, вся "лишняя" продукция будет облагаться 55-процентной надбавкой, что резко снижает её ценовую конкурентоспособность, сообщает CPG.