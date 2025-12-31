Мясной щит по-китайски: началась эра квот — кто в списке пострадавших

Китай вводит дополнительную пошлину в размере 55% на импорт говядины, который превышает ежегодные квоты, установленные для стран-поставщиков.
Мера направлена на снижение давления на внутренний рынок и поддержку местных производителей в условиях избыточного предложения.
Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Срок их применения составляет три года. На протяжении всего этого периода Китай сохранит формат контроля через ежегодные квоты, пересматривая их объём.
Министерство коммерции КНР сообщило, что совокупная квота на импорт говядины в 2026 году составит 2,7 млн тонн. Этот показатель близок к рекордному уровню: в 2024 году Китай импортировал около 2,87 млн тонн говядины.
Новые годовые квоты формировались с учётом фактических поставок за первые 11 месяцев 2025 года. Для ряда стран, включая Бразилию и Австралию, лимиты были скорректированы, но принцип остаётся прежним: превышение квоты автоматически облагается дополнительной пошлиной.
В перечень ключевых поставщиков, на которых распространяются защитные механизмы, входят:
• Бразилия
• Австралия
• США
Для Бразилии последствия особенно чувствительны из-за её значительной доли в китайском импорте говядины. Если объёмы поставок превысят установленный годовой лимит, вся "лишняя" продукция будет облагаться 55-процентной надбавкой, что резко снижает её ценовую конкурентоспособность, сообщает CPG.
Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.