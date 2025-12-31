Ставка на переработку внутри страны: Россия продлила экспортные барьеры для пограничных лесоматериалов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В России продлили повышенные пошлины на вывоз бруса и пиломатериалов
Экономика

Власти России решили сохранить жёсткие условия для вывоза отдельных видов лесоматериалов: повышенные экспортные пошлины продлены ещё на три года — до 31 декабря 2028 года.

Строительство брусового дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Строительство брусового дома

Мера касается бруса и пиломатериалов из хвойных пород, а также ценных лиственных пород — дуба, бука и ясеня. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Какие пошлины продлили и на что они распространяются

В кабмине уточнили, что повышенные ставки действуют для отдельных видов лесоматериалов с влажностью более 22%, а также толщиной и шириной более 10 см. То есть речь идёт о продукции, которая по параметрам может использоваться как "пограничная" между обработанной и фактически сырьевой.

Ставки для бруса установлены в фиксированном выражении (евро за кубометр):

• хвойные породы — 200 евро за куб. м
• бук — 250 евро за куб. м
• ясень — 300 евро за куб. м
• дуб — 370 евро за куб. м

Для пиломатериалов применяется комбинированная ставка: 10% от таможенной стоимости, но не ниже минимального порога в евро за кубометр:

• хвойные породы — 10%, но не менее 13 евро/куб. м
• дуб — 10%, но не менее 15 евро/куб. м
• бук и ясень — 10%, но не менее 50 евро/куб. м

В правительстве напомнили, что подобные ограничения действуют с 2022 года.

Зачем это сделано

По объяснению кабмина, продление повышенных ставок должно решить две задачи. Первая — стабильнее обеспечивать сырьём российских переработчиков, то есть поддерживать внутреннее производство пиломатериалов, строительных материалов и продукции деревообработки.

Вторая — не допустить обхода ограничений на вывоз необработанной древесины, когда пиломатериалы могут использоваться как "товар прикрытия" для фактического экспорта сырья, пишет РИА Новости.

Что это может означать для рынка

Для компаний, ориентированных на экспорт, повышение издержек делает поставки менее выгодными, особенно по позициям с высокими ставками. Для внутреннего рынка логика обратная: дополнительный стимул перерабатывать древесину внутри страны может поддерживать загрузку лесопильных мощностей и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
