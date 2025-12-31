Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От сырья к ингредиентам: завод глубокой переработки водорослей в Карелии выходит на запуск

В Карелии готовится к запуску завод по глубокой переработке водорослей Белого моря
Экономика

На берегу Белого моря в Карелии готовят к запуску новый завод по глубокой переработке водорослей: на площадке началась пусконаладка технологического оборудования.

Морские водоросли
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_905_Undaria_pinnatifida_Japanese_kelp.jpg by division, CSIRO
Морские водоросли

Проект реализуют по концессионному соглашению между правительством региона и инвестором — НПО "БИТ". Об этом сообщает Fishnews со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Как устроен проект и кому будет принадлежать завод

Строительство идёт в формате концессии. В этой модели объекты недвижимости остаются в собственности региона, а инвестор получает право долгосрочной аренды — в обмен на софинансирование, внедрение инновационных решений и запуск производства.

Такой подход позволяет региону сохранить контроль над инфраструктурой, а бизнесу — получить понятные условия для работы и окупаемости.

Зачем Карелии завод по переработке водорослей

Как поясняют власти, ставка делается на местное сырьё — ламинарию и фукус Белого моря. Эти водоросли известны высоким содержанием полезных веществ и востребованы сразу в нескольких отраслях: от пищевой промышленности до кормов и биоматериалов.

Министр экономического развития Карелии Антон Фокин подчеркнул, что запуск завода позволит использовать "уникальные запасы" водорослей более эффективно, а близость производства к источникам сырья даст экономический эффект за счёт сокращения логистики и повышения рентабельности.

Какие продукты могут выпускать на такой площадке

Глубокая переработка — это не просто сушка или фасовка. Обычно под этим понимают получение более "сложных" продуктов с высокой добавленной стоимостью: ингредиентов для пищевых товаров, функциональных добавок, компонентов для кормовой базы, а также биоматериалов, которые применяют в промышленности и биотехнологиях. Готовятся три направления выпуска: продукты питания, корма и биоматериалы — то есть завод сразу ориентируют на разные рынки сбыта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
