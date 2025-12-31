Что ждёт евро в Болгарии? Готовы ли болгары к новой эре

Болгария готовится к переходу на евро с 1 января 2026 года

Болгарии перейдёт на евро с 1 января 2026 года. Еврозона расширится впервые после вступления Хорватии в 2023 году и будет насчитывать 21 государство.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ евро

На фоне смены валюты в Болгарии сохраняется "нервозность" из-за внутренних протестов и споров вокруг бюджета. Об этом сообщают Reuters и AP.

Когда решение стало окончательным и какой курс утвердили

Финальную "юридическую точку" поставил Совет ЕС 8 июля 2025 года: Болгарии официально одобрили присоединение к еврозоне с 1 января 2026-го и закрепили фиксированный курс конвертации — 1 евро за 1,95583 лева.

Что с ценами и как расплачиваться в переходный период

Чтобы снизить риск "скрытого" подорожания, Болгария заранее ввела двойное отображение цен: в левах и евро его начали применять с августа 2025 года, сохранят до августа 2026 года.

Период двойного обращения наличных будет коротким: в январе 2026 года принимают и лев, и евро, но сдачу при оплате левами будут выдавать евро, а с 1 февраля евро станет единственным законным средством платежа.

Народ опасается роста цен

Одна из главных тревог — эффект округления в магазинах и услугах. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард публично отреагировала на эти опасения, подчеркнув, что они "полностью законны", потому что конвертация действительно может давать "краткосрочный всплеск инфляции", когда бизнес округляет цены.

По данным Myara, 57,1% респондентов были против принятия евро "в принципе", а 39% — за. Болгария подходит к смене валюты на фоне острой политической турбулентности.