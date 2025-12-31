Гастрономическое паломничество: города, где россияне оставляют больше всего денег в ресторанах

Декабрь традиционно превращает рестораны в "точку притяжения" для тех, кто ищет предновогоднее настроение — и статистика по платежам это подтверждает.
Лидерами по числу операций в ресторанах в предновогоднем декабре стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. При этом средний чек в городах-лидерах заметно вырос — почти на 10%, до 2 391 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк "Русский стандарт".
В банке объяснили, что в топ попали города, которые россияне воспринимают как центры гастротуризма — туда ездят "за атмосферой" и локальной кухней перед праздниками. В список вошли:
Для сравнения: в декабре 2024 года средний чек в ресторанах городов-лидеров по платежам составлял 2 186 рублей, а в декабре 2025-го поднялся до 2 391 рубля.
По статистике "Русского стандарта", общая сумма ресторанных платежей в городах-лидерах в декабре 2025 года выросла на 21% по сравнению с декабрём 2024-го. При этом количество операций увеличилось на 10%. Иными словами, люди стали ходить в рестораны чуть чаще, но главный вклад в рост денег дала именно подросшая "средняя корзина".
