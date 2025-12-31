Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
Талая вода в теплице зимой вымывает соли из почвы при хорошем дренаже — Медведев
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Сапсан, беркут и стриж вошли в список самых быстрых птиц — Discover Wildlife

Гастрономическое паломничество: города, где россияне оставляют больше всего денег в ресторанах

Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Экономика

Декабрь традиционно превращает рестораны в "точку притяжения" для тех, кто ищет предновогоднее настроение — и статистика по платежам это подтверждает.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Лидерами по числу операций в ресторанах в предновогоднем декабре стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. При этом средний чек в городах-лидерах заметно вырос — почти на 10%, до 2 391 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк "Русский стандарт".

Где чаще всего платили в ресторанах и какие были средние чеки

В банке объяснили, что в топ попали города, которые россияне воспринимают как центры гастротуризма — туда ездят "за атмосферой" и локальной кухней перед праздниками. В список вошли:

  • Москва — средний чек 2 449 рублей,
  • Санкт-Петербург — средний чек 2 366 рублей,
  • Казань — средний чек 1 900 рублей,
  • Нижний Новгород — средний чек 1 987 рублей,
  • Сочи — средний чек 1 734 рубля.

Для сравнения: в декабре 2024 года средний чек в ресторанах городов-лидеров по платежам составлял 2 186 рублей, а в декабре 2025-го поднялся до 2 391 рубля.

Как изменилась динамика трат

По статистике "Русского стандарта", общая сумма ресторанных платежей в городах-лидерах в декабре 2025 года выросла на 21% по сравнению с декабрём 2024-го. При этом количество операций увеличилось на 10%. Иными словами, люди стали ходить в рестораны чуть чаще, но главный вклад в рост денег дала именно подросшая "средняя корзина".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Красные карлики названы ключевыми объектами в поиске жизни — Smithsonian Magazine
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Рулетики с беконом и ананасом готовят без масла на сковороде
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Чай с липой и ромашкой облегчает симптомы гриппа — Dnews
Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.