Мгновенный вывод средств — красный флаг для банка? ЦБ ужесточает правила

Центробанк планирует расширить контроль за банковскими операциями, включая не только крупные суммы, но и нетипичные переводы, быстрый вывод средств и даже смену номера телефона в онлайн-банке.
По словам экономиста Алексея Родина, количество случаев мошенничества растет, поэтому Центробанк усиливает контроль за переводами, чтобы защитить граждан.
При подозрении на мошенническую операцию банк временно приостанавливает перевод и проводит проверку. В случае подтверждения незаконной операции средства возвращаются, а если проблема на стороне клиента, банк может ограничить доступ к онлайн-услугам или даже заблокировать счет.
Экономист Максим Чирков отметил, что автоматические системы контроля могут создавать неудобства для честных пользователей. Ярким примером является ситуация Рузалины из Челябинска, которая столкнулась с блокировкой счета при сборе денег на подарки учителям, пишет РЕН ТВ.
