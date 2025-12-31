Мгновенный вывод средств — красный флаг для банка? ЦБ ужесточает правила

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Центробанк планирует расширить контроль за банковскими операциями, включая не только крупные суммы, но и нетипичные переводы, быстрый вывод средств и даже смену номера телефона в онлайн-банке. 

Испуганный человек с телефоном
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Испуганный человек с телефоном

Растущее число мошенничеств

По словам экономиста Алексея Родина, количество случаев мошенничества растет, поэтому Центробанк усиливает контроль за переводами, чтобы защитить граждан.

Механизм проверки операций

При подозрении на мошенническую операцию банк временно приостанавливает перевод и проводит проверку. В случае подтверждения незаконной операции средства возвращаются, а если проблема на стороне клиента, банк может ограничить доступ к онлайн-услугам или даже заблокировать счет.

Неудобства для добросовестных пользователей

Экономист Максим Чирков отметил, что автоматические системы контроля могут создавать неудобства для честных пользователей. Ярким примером является ситуация Рузалины из Челябинска, которая столкнулась с блокировкой счета при сборе денег на подарки учителям, пишет РЕН ТВ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
