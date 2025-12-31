Аудио-шопинг по-русски: почему россияне голосуют кошельком за бюджетные наушники

Россияне всё чаще выбирают бюджетные модели наушников

Рынок наушников в России в 2025 году показывает на первый взгляд странную картину: продажи растут, но деньги в сегменте снижаются.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Наушники

Такой разрыв объясняют смещением спроса в сторону более доступных моделей и сокращением доли дорогих брендов. В итоге потребители чаще покупают "на каждый день" и без сожалений меняют гарнитуру при поломке или потере. Об этом пишут "Ведомости".

Наушники продаются лучше, но выручка падает

Менеджер по закупкам "Ситилинка" Александр Майоров связывает ситуацию с переходом покупателей на бюджетные устройства и снижением доли премиум-брендов. По его словам, рынок прибавляет по количеству за счёт "дешёвых" продаж, но общая выручка проседает, потому что дорогие гаджеты покупают реже. Лидером сегмента он назвал китайскую Xiaomi — прежде всего из-за низкой цены.

Наушники всё чаще воспринимают как утилитарный аксессуар, который удобно держать "в кармане" и не слишком переживать, если он потеряется. На этом фоне снижается средняя цена, а доля малоизвестных брендов, по словам собеседника, достигает около 30% рынка.

Что подталкивает спрос именно на бюджетные модели

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов отмечает, что дешёвые наушники чаще ломаются и теряются, поэтому их и покупают повторно — это автоматически добавляет "штук" в статистику. Дополнительно помогает обновление линеек: у многих моделей постепенно улучшаются характеристики, например шумоподавление. Вильянов также допускает влияние моды среди молодёжи.

Психологически потребитель не готов платить 10 000-20 000 рублей за устройство, которое не меняет повседневный опыт. В итоге люди чаще выбирают "закрыть потребность", а не улучшать её за счёт дорогих решений.