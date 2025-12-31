Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦБ усиливает контроль за нетипичными операциями с 2026 года
Домашний mac and cheese готовят из сырного порошка и крахмала — Simply Recipes
Торговое судно XVI века обнаружено на глубине 2500 м у юга Франции — Le Monde
Белок и сложные углеводы на завтрак сохраняют сытость после 40
Овощи отрастают из кухонных остатков без семян — Mein Schöner Garten
Экстракт чеснока показал снижение HbA1c у пациентов с диабетом
Ломтик лимона в закрытой духовке на ночь действует как натуральный дезодорант
В Китае установили лимит 15,1 кВт на 100 км для электрокаров
Турецкий кисир вошёл в пятёрку самых популярных салатов мира — кулинары

Аудио-шопинг по-русски: почему россияне голосуют кошельком за бюджетные наушники

Россияне всё чаще выбирают бюджетные модели наушников
Экономика

Рынок наушников в России в 2025 году показывает на первый взгляд странную картину: продажи растут, но деньги в сегменте снижаются.

Наушники
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Наушники

Такой разрыв объясняют смещением спроса в сторону более доступных моделей и сокращением доли дорогих брендов. В итоге потребители чаще покупают "на каждый день" и без сожалений меняют гарнитуру при поломке или потере. Об этом пишут "Ведомости".

Наушники продаются лучше, но выручка падает

Менеджер по закупкам "Ситилинка" Александр Майоров связывает ситуацию с переходом покупателей на бюджетные устройства и снижением доли премиум-брендов. По его словам, рынок прибавляет по количеству за счёт "дешёвых" продаж, но общая выручка проседает, потому что дорогие гаджеты покупают реже. Лидером сегмента он назвал китайскую Xiaomi — прежде всего из-за низкой цены.

Наушники всё чаще воспринимают как утилитарный аксессуар, который удобно держать "в кармане" и не слишком переживать, если он потеряется. На этом фоне снижается средняя цена, а доля малоизвестных брендов, по словам собеседника, достигает около 30% рынка.

Что подталкивает спрос именно на бюджетные модели

Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов отмечает, что дешёвые наушники чаще ломаются и теряются, поэтому их и покупают повторно — это автоматически добавляет "штук" в статистику. Дополнительно помогает обновление линеек: у многих моделей постепенно улучшаются характеристики, например шумоподавление. Вильянов также допускает влияние моды среди молодёжи.

 Психологически потребитель не готов платить 10 000-20 000 рублей за устройство, которое не меняет повседневный опыт. В итоге люди чаще выбирают "закрыть потребность", а не улучшать её за счёт дорогих решений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три сорта томатов не оправдали ожиданий дачников в 2025 году
Садоводство, цветоводство
Три сорта томатов не оправдали ожиданий дачников в 2025 году
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Еда и рецепты
Закусочный "Наполеон" собирают из готового слоёного теста
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Последние материалы
Торговое судно XVI века обнаружено на глубине 2500 м у юга Франции — Le Monde
Белок и сложные углеводы на завтрак сохраняют сытость после 40
Мейн-куны могут жить свыше 15 лет при контроле здоровья — Kodami
Овощи отрастают из кухонных остатков без семян — Mein Schöner Garten
Статую Родина мать установили на Мамаевом кургане в 1967 году
Россияне всё чаще выбирают бюджетные модели наушников
Экстракт чеснока показал снижение HbA1c у пациентов с диабетом
Ломтик лимона в закрытой духовке на ночь действует как натуральный дезодорант
Волоклюи подают тревожные сигналы при приближении людей к носорогам
Миссия "Чанъэ-4" подтвердила готовность к лунной добыче
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.