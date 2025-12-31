Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса

Танкер Bella 1 нарисовал на борту российский флаг после попытки задержания США

Экипаж нефтетанкера Bella 1 после попытки задержания со стороны США нарисовал на борту российский флаг.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Об этом The New York Times сообщили два американских чиновника.

Что произошло с танкером Bella 1

Американские силы пытались задержать Bella 1 в рамках контроля за судами, перевозящими венесуэльскую нефть. По данным NYT, танкер направлялся именно в Венесуэлу, а вечером 20 декабря, когда к нему приблизились военные США, на борту не было действующего национального флага, пишет РБК.

Отсутствие флага имеет ключевое значение. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, судно без гражданства может быть досмотрено в открытом море, поскольку формально не находится под юрисдикцией какого-либо государства. Именно это и стало основанием для попытки задержания.

Появился российский флаг

Уже после инцидента экипаж нарисовал на борту российский триколор. Как утверждают источники NYT, это выглядело как попытка обозначить принадлежность судна и претендовать на защиту со стороны России. По словам одного из собеседников издания, значительная часть экипажа Bella 1 — выходцы из России, Индии и Украины, что добавляет ситуации дополнительную политическую и правовую неоднозначность.

Путаница с регистрацией и маршрутами

История осложняется разночтениями в данных о флаге судна. Bloomberg писал, что Bella 1 шёл под флагом Панамы. При этом сервис отслеживания судов MarineTraffic указывает флаг Гайаны. Такая нестыковка сама по себе вызывает вопросы у морских властей и усиливает интерес к судну.

Дополнительный фактор — отключённый транспондер. С 17 декабря у Bella 1 не работает ретранслятор, что делает невозможным точное определение его местоположения в режиме реального времени. В последний раз танкер фиксировали в Атлантическом океане недалеко от Антигуа и Барбуды, а пунктом назначения значился остров Кюрасао.