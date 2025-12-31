Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефтяная рулетка: кто крутит барабан котировок для России

Глава Петербургской биржи заявил о манипуляциях с котировками российской нефти
Экономика

Рынок нефти кажется миром точных цифр, но многое в нём держится на оценках и доверии к методикам. В России снова заговорили о том, что именно "оценочная" часть может стоить стране слишком дорого.

Деньги
Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Речь идёт о том, как формируются котировки на российскую нефть и нефтепродукты и кто влияет на итоговую цену. Об этом сообщил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев в интервью телеканалу "Россия 24".

В чём претензия к международным котировкам

По словам Артемьева, расчёт котировок на российскую нефть у международных ценовых агентств во многом строится на опросах трейдеров, которые этой нефтью торгуют. Формально методики описаны публично, но на практике, считает он, прозрачности это не добавляет: участники рынка видят результат, а не весь путь, по которому к нему пришли.

Артемьев настаивает, что такая модель создаёт "окно" для манипуляций, поскольку цена формируется не только сделками, но и мнениями ограниченного круга игроков. В результате, по его оценке, российская нефть и нефтепродукты десятилетиями могли оцениваться ниже справедливого уровня, пишет РИА Новости.

Почему способ расчёта котировок имеет значение

Нефтяная торговля часто привязана к бенчмаркам и "оценочным" индикаторам: они используются в контрактах, при расчёте скидок и премий, а также как ориентир для экспортных поставок. Если базовый ориентир воспринимается как заниженный, это влияет не только на цену одной партии, но и на всю цепочку — от маржи производителей и трейдеров до налоговых поступлений и экспортной выручки.

Отдельно Артемьев подчёркивает: сам факт, что методика опубликована, ещё не гарантирует, что рыночная картинка действительно отражает баланс спроса и предложения. Вопрос, по сути, упирается в проверку входных данных и в то, насколько широкий круг сделок и участников учитывается при оценке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
