Полупроводниковый капкан: Нидерланды зажали китайского гиганта Nexperia

Китай выражает протест Нидерландам из-за действий против Nexperia
Экономика

На рынке полупроводников назревает новый виток напряжённости — на этот раз между Китаем и Нидерландами. Пекин считает, что действия голландских властей уже ударили по поставкам и усилили нервозность бизнеса.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Китая

В центре истории — дочерняя структура китайской Wingtech, компания Nexperia. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР.

Что заявил Пекин и какие претензии к Нидерландам

В минкоммерции КНР заявили, что поведение Амстердама в ситуации с полупроводниковым сектором выглядит неприемлемым и требует немедленной корректировки. Китайская сторона утверждает, что "неправомерное вмешательство" Нидерландов уже спровоцировало проблемы с цепочками поставок и создаёт риски для стабильности рынка.

Отдельно Пекин подчёркивает, что на фоне тревоги мирового бизнеса Нидерланды, по оценке китайской стороны, действуют "вразрез с интересами общей безопасности", проявляя "равнодушие и упрямство".

Что произошло вокруг Nexperia и почему это стало триггером

Поводом для жёсткой реакции КНР стали решения нидерландских властей и суда в отношении Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech. 12 октября минэкономики Нидерландов сообщило о применении к компании "закона о доступности товаров" — механизма, который используется в исключительных случаях и позиционируется как инструмент защиты стратегических активов.

Далее последовали судебные меры: спустя два дня Апелляционный суд Амстердама отстранил главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от исполнения обязанностей и назначил временного директора. Кроме того, все акции Nexperia Holding, за исключением одной, передали в управление независимого управляющего.

В ответ Китай ввёл экспортные ограничения против Nexperia: подразделению компании в КНР и её субподрядчикам запретили вывозить часть компонентов за пределы страны, пишет ТАСС.

Почему этот конфликт важен для рынка полупроводников

Полупроводниковая отрасль чувствительна к любым ограничениям — даже точечные решения могут менять маршруты поставок, сроки и стоимость исполнения контрактов. Отдельный риск создаёт эффект "цепочки": меры в отношении одной компании затрагивают партнёров, подрядчиков и клиентов, что усиливает неопределённость и заставляет рынок закладывать дополнительные страховки в логистику и планы производства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
