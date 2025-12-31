Полупроводниковый капкан: Нидерланды зажали китайского гиганта Nexperia

На рынке полупроводников назревает новый виток напряжённости — на этот раз между Китаем и Нидерландами. Пекин считает, что действия голландских властей уже ударили по поставкам и усилили нервозность бизнеса.
В центре истории — дочерняя структура китайской Wingtech, компания Nexperia. Об этом сообщили в министерстве коммерции КНР.
В минкоммерции КНР заявили, что поведение Амстердама в ситуации с полупроводниковым сектором выглядит неприемлемым и требует немедленной корректировки. Китайская сторона утверждает, что "неправомерное вмешательство" Нидерландов уже спровоцировало проблемы с цепочками поставок и создаёт риски для стабильности рынка.
Отдельно Пекин подчёркивает, что на фоне тревоги мирового бизнеса Нидерланды, по оценке китайской стороны, действуют "вразрез с интересами общей безопасности", проявляя "равнодушие и упрямство".
Поводом для жёсткой реакции КНР стали решения нидерландских властей и суда в отношении Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech. 12 октября минэкономики Нидерландов сообщило о применении к компании "закона о доступности товаров" — механизма, который используется в исключительных случаях и позиционируется как инструмент защиты стратегических активов.
Далее последовали судебные меры: спустя два дня Апелляционный суд Амстердама отстранил главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от исполнения обязанностей и назначил временного директора. Кроме того, все акции Nexperia Holding, за исключением одной, передали в управление независимого управляющего.
В ответ Китай ввёл экспортные ограничения против Nexperia: подразделению компании в КНР и её субподрядчикам запретили вывозить часть компонентов за пределы страны, пишет ТАСС.
Полупроводниковая отрасль чувствительна к любым ограничениям — даже точечные решения могут менять маршруты поставок, сроки и стоимость исполнения контрактов. Отдельный риск создаёт эффект "цепочки": меры в отношении одной компании затрагивают партнёров, подрядчиков и клиентов, что усиливает неопределённость и заставляет рынок закладывать дополнительные страховки в логистику и планы производства.
