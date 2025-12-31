Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефтяная пауза: ОПЕК+ заморозит добычу, чтобы спасти цены

ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи
Экономика

Рынок нефти входит в новый год в режиме ожидания: ключевые участники ОПЕК+ дают понять, что резких движений не будет. Восемь стран, которые действуют по "добровольному пакету", на онлайн-встрече 4 января, по предварительным сигналам, не собираются менять курс.

Силуэт масляного насоса ночью
Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Силуэт масляного насоса ночью

Это означает, что в первом квартале 2026-го добыча, вероятнее всего, останется на уровнях декабрьских квот. 

Что решат 4 января

Если корректировок не последует, базовые уровни добычи в январе-марте будут ориентироваться на декабрьские квоты. При этом у части стран продолжают действовать компенсационные графики за прошлую сверхдобычу — они автоматически "подрезают" совокупный план альянса, даже без новых политических решений.

Казахстан в январе, по действующим графикам, входит в более активную фазу компенсации "долга", из-за чего общий производственный план ОПЕК+ (с учётом компенсаций) должен последовательно снижаться: с 38,216 млн барр./сутки в декабре до 38,088 млн в январе, 37,826 млн в феврале и 37,768 млн в марте, сообщает "Интерфакс".

Какие ограничения действуют у "восьмёрки"

В "группу добровольцев" входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В последние годы они работали сразу с двумя пакетами: на 2,2 млн барр./сутки и на 1,65 млн барр./сутки, причём второй изначально был рассчитан до конца 2026 года. Параллельно ОПЕК+ уже официально подтверждал паузу в наращивании добычи в январе-марте 2026 года из-за сезонности спроса.

После того как ограничение на 2,2 млн барр./сутки фактически вернули на рынок ускоренным темпом, "восьмёрка" стала поэтапно восстанавливать и слой в 1,65 млн барр./сутки — по 137 тыс. барр./сутки в октябре, ноябре и декабре, а затем взяла паузу на первый квартал 2026-го. Такой подход укладывается в общую логику ОПЕК+: добавлять баррели осторожно и небольшими шагами, чтобы не раскачать цены в период слабого сезонного спроса.

Сравнение: добровольные ограничения и компенсационные графики

Добровольные ограничения — это политическое решение "восьмёрки" удерживать часть добычи вне рынка и затем постепенно возвращать объёмы. Компенсационные графики — это технический механизм дисциплины: если страна добывала выше целевого уровня, ей приходится "отрабатывать" превышение снижением добычи в последующие месяцы. На практике это значит, что даже при неизменной стратегии на встрече общий план может идти вниз из-за компенсаций.

Плюсы и минусы паузы в наращивании добычи

Пауза выглядит компромиссом между желанием нарастить продажи и страхом перед профицитом предложения.

Плюсы: меньше риск обвала котировок в сезон слабого спроса; проще удерживать рынок в равновесии; странам легче планировать бюджеты и экспортные графики.

Минусы: рост добычи откладывается, а значит — откладываются и дополнительные доходы от объёмов; усиливается внимание к исполнению квот и "долгам"; любая внеплановая просадка спроса делает баланс более чувствительным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
