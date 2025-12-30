Не дождались чуда: почему рыба дорожает перед Новым годом

Цены на рыбу взлетели перед праздниками

Перед новогодними праздниками россияне столкнулись с заметным ростом цен на рыбу — подорожание в отдельных категориях достигло 40%. Это особенно ощутимо на фоне традиционного праздничного спроса, когда рыба и морепродукты становятся частью новогоднего стола.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малосольная скумбрия

Рост цен затронул как популярные массовые позиции, так и более дорогие виды. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Какие виды рыбы подорожали сильнее всего

Наиболее заметный скачок цен зафиксирован у скумбрии. Если год назад килограмм этой рыбы продавали в диапазоне 400–420 рублей, то сейчас цена составляет 560–600 рублей. Существенно вырос и лосось: ранее его можно было найти за 900–1000 рублей, теперь стартовая цена начинается примерно с 1250 рублей за килограмм.

Менее резко изменилась стоимость трески. Её цена увеличилась с 1050–1150 до 1200–1300 рублей за килограмм, что выглядит умеренно на фоне других позиций. При этом форель подорожала заметнее — с 950 до 1300 рублей за килограмм, фактически сравнявшись с более дорогими видами красной рыбы.

Почему рост цен оказался таким заметным

Основная причина — сокращение объёмов вылова. В этом сезоне рыбаки столкнулись с менее удачными условиями, что напрямую повлияло на предложение. Дополнительно ситуацию осложнили перебои с поставками из традиционных регионов добычи.

Отдельный фактор — рост издержек. Подорожали топливо и логистика, увеличились расходы на электроэнергию, обслуживание рыбных хозяйств и транспортировку. Даже этапы заморозки и хранения продукции стали обходиться дороже, чем год назад, что в итоге отразилось на розничных ценах.

Что это значит для покупателей

Для потребителей подорожание особенно чувствительно в преддверии праздников. Рыба — привычная альтернатива мясу, востребованная для салатов, закусок и горячих блюд. Однако рост цен заставляет многих пересматривать ассортимент и объёмы покупок, отдавая предпочтение более доступным видам или акциям в сетевых магазинах.