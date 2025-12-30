Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Протирание силикона после душа снижает риск появления плесени — Prima Inspirace
Туристы возвращают инфраструктуру на маршруте №77 в Горном Алтае — гиды
Впервые зафиксировано тройное слияние галактик с активными черными дырами — Earth
Избыток воды вызывает загнивание луковицы амариллиса и падение стеблей
Ремонт коробки передач без сервиса признали опасным — Jalopnik
С 2026 года россияне смогут пользоваться цифровым рублём — Аксаков
Рыбы отличают дайверов по цвету их снаряжения — биолог Джордан
Скандинавская ходьба снижает нагрузку на колени и поясницу — тренер Станиловская
Германия готовит режим “меньше тратить — больше делать”

Нефтяная артерия замерла: КТК раскрыл неожиданную причину остановки перевалки нефти

КТК приостановил перевалку нефти
Экономика

29 декабря "Каспийский трубопроводный консорциум" приостановил перевалку нефти до нормализации погодных условий и снятия штормовых предупреждений.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Причины остановки перевалки нефти

Остановка приема нефти произошла 29 декабря 2025 года из-за затоваривания мощностей по хранению сырья. Грузоотправители были своевременно уведомлены о сложившейся ситуации.

Влияние внешних факторов на отгрузки

Консорциум подчеркнул, что на ритмичность отгрузок значительно повлияла террористическая атака безэкипажным катером на ВПУ-2, в результате которой произошло повреждение. Также деятельность осложнил процесс ремонта на ВПУ-3, который затянулся из-за тяжелых гидрометеорологических условий зимнего периода, сообщает "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Кроссовки розового цвета станут трендом 2026 года — InStyle
Избыток воды вызывает загнивание луковицы амариллиса и падение стеблей
Универсальная подлива за 3 минуты подходит к мясу и гарнирам
Ремонт коробки передач без сервиса признали опасным — Jalopnik
Упражнение супергерой укрепляет поясничный отдел
С 2026 года россияне смогут пользоваться цифровым рублём — Аксаков
Рыбы отличают дайверов по цвету их снаряжения — биолог Джордан
Скандинавская ходьба снижает нагрузку на колени и поясницу — тренер Станиловская
Германия готовит режим “меньше тратить — больше делать”
Применение масок для лица 1–2 раза в неделю поддерживает увлажнение кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.