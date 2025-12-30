Нефтяная артерия замерла: КТК раскрыл неожиданную причину остановки перевалки нефти

29 декабря "Каспийский трубопроводный консорциум" приостановил перевалку нефти до нормализации погодных условий и снятия штормовых предупреждений.
Остановка приема нефти произошла 29 декабря 2025 года из-за затоваривания мощностей по хранению сырья. Грузоотправители были своевременно уведомлены о сложившейся ситуации.
Консорциум подчеркнул, что на ритмичность отгрузок значительно повлияла террористическая атака безэкипажным катером на ВПУ-2, в результате которой произошло повреждение. Также деятельность осложнил процесс ремонта на ВПУ-3, который затянулся из-за тяжелых гидрометеорологических условий зимнего периода, сообщает "Интерфакс".
Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?