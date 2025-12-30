Электронные кошельки на старте: кто первым получит зарплату в цифровом рубле в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С 1 сентября 2026 года россияне смогут получать зарплаты в цифровом рубле, как сообщил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Цифровой рубль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цифровой рубль

 Планы по внедрению цифрового рубля

Аксаков отметил, что существуют утвержденные Государственной Думой планы по использованию цифрового рубля для заработной платы. С 1 сентября 2026 года любой желающий сможет использовать цифровую валюту для получения своих доходов.

 Роль банков в системе цифрового рубля

Правительство уже одобрило список расходов из бюджета с использованием цифрового рубля. Ключевую роль в выполнении операций с цифровым рублем будут играть системно значимые банки. На данный момент в системе участвуют 12 таких банков, общий оборот которых превышает 80%, что обеспечивает возможность оплаты товаров и услуг через эти учреждения.

 Участие предприятий торговли и услуг

Не все предприятия начнут принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026 года. Участвовать в этом процессе смогут только те компании, чей оборот составляет 120 миллионов рублей или более. 

 Планируемые изменения в 2027 и 2028 годах

С 1 сентября 2027 года банки и предприятия с оборотом от 30 миллионов рублей будут обязаны принимать цифровые рубли.

В дальнейшем с 1 сентября 2028 года, все банки, включая те, которые имеют базовую лицензию, должны будут предоставлять услуги с цифровым рублем. Также предприятия торговли с оборотом свыше 5 миллионов рублей будут обязаны принимать эту валюту, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
