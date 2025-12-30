Электронные кошельки на старте: кто первым получит зарплату в цифровом рубле в 2026 году

С 2026 года россияне смогут пользоваться цифровым рублём — Аксаков

С 1 сентября 2026 года россияне смогут получать зарплаты в цифровом рубле, как сообщил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Цифровой рубль

Планы по внедрению цифрового рубля

Аксаков отметил, что существуют утвержденные Государственной Думой планы по использованию цифрового рубля для заработной платы. С 1 сентября 2026 года любой желающий сможет использовать цифровую валюту для получения своих доходов.

Роль банков в системе цифрового рубля

Правительство уже одобрило список расходов из бюджета с использованием цифрового рубля. Ключевую роль в выполнении операций с цифровым рублем будут играть системно значимые банки. На данный момент в системе участвуют 12 таких банков, общий оборот которых превышает 80%, что обеспечивает возможность оплаты товаров и услуг через эти учреждения.

Участие предприятий торговли и услуг

Не все предприятия начнут принимать цифровые рубли с 1 сентября 2026 года. Участвовать в этом процессе смогут только те компании, чей оборот составляет 120 миллионов рублей или более.

Планируемые изменения в 2027 и 2028 годах

С 1 сентября 2027 года банки и предприятия с оборотом от 30 миллионов рублей будут обязаны принимать цифровые рубли.

В дальнейшем с 1 сентября 2028 года, все банки, включая те, которые имеют базовую лицензию, должны будут предоставлять услуги с цифровым рублем. Также предприятия торговли с оборотом свыше 5 миллионов рублей будут обязаны принимать эту валюту, пишет РИА Новости.