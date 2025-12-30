Германия затягивает пояс на новый лад: расходы режут, а отдачу на работе поднимают

Германия готовит режим “меньше тратить — больше делать”

Жителям Германии, возможно, придется привыкать к более строгому отношению к расходам и большей отдаче на работе. Такой сигнал прозвучал на фоне разговоров о будущем конкурентоспособности крупнейшей экономики Европы.

В центре дискуссии — вопрос, как разогнать рост выше 1% в год и не потерять позиции на мировых рынках. Об этом сообщил Handelsblatt со ссылкой на главу Deutsche Bank Кристиана Зевинга.

Что именно сказал глава Deutsche Bank

Кристиан Зевинг считает, что для долгосрочной устойчивости Германии нужны изменения, которые неизбежно требуют непростых решений и компромиссов. По его оценке, текущие шаги правительства дают ограниченный эффект для ускорения экономического роста, а целевой темп должен быть выше одного процента, чтобы страна сохраняла конкурентоспособность.

Почему тема звучит особенно остро

На фоне этих заявлений внимание привлекли данные о финансовых результатах крупных компаний. В 2025 году прибыль от основной деятельности у 100 ведущих компаний Германии до уплаты налогов, как указано в материале, сократилась на 15% — до 102 млрд евро. Тренд снижения, по описанию, тянется уже три года, а ухудшение в 2025-м затронуло примерно каждую вторую компанию.

Что может стоять за призывом к "затягиванию поясов"

Под "меньше тратить и больше работать" чаще всего подразумевают не бытовую экономию любой ценой, а более широкий набор мер: рост производительности труда, пересмотр издержек бизнеса, повышение эффективности инвестиций, аккуратную бюджетную политику и более прагматичный подход к реформам рынка труда. В быту эти настроения обычно отражаются в осторожности с кредитами, повышенном интересе к накоплениям и более строгом контроле регулярных трат.