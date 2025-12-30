Дальний Восток добавил ещё один рыбный бренд: икра чумиканская получила географическую защиту от подделок

"Икра чумиканская" из Хабаровского края получила правовую защиту — Роспатент

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала новое географическое указание — "Икра чумиканская".

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Орешки с красной икрой на доске

Экологически чистый продукт

Название закрепили за продукцией из икры тихоокеанских лососей, которая производится в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края — недалеко от устья реки Уда, куда на нерест заходят лососевые. В материалах Роспатента отмечается, что природа этого района почти не затронута человеком, поэтому промысел ведется в экологически чистых акваториях.

Региональный бренд

"Икра чумиканская" стала первым региональным брендом Хабаровского края и четвёртым продуктом дальневосточной рыбной отрасли, вошедшим в общероссийский список географических указаний.

Заявителем выступило хабаровское рыбопромышленное предприятие "Сонико-Чумикан", которое добывает лосося и производит пищевую продукцию из него. В декабре 2025 года компания получила свидетельство об исключительном праве на географическое указание, пишет "Агроэксперт".

Икру для продукта выпускают из разных видов лососевых — кеты, горбуши, кижуча, нерки и симы.