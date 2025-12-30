30 миллионов евро на ветер: дерзкое ограбление банка в Германии повергло вкладчиков в шок

В Германии ограблен банк Sparkasse на 30 млн евро — DPA

В городе Гельзенкирхен, что на западе Германии, произошло дерзкое ограбление хранилища банка Sparkasse. Злоумышленники сумели вынести около 30 миллионов евро.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грабитель

Схема проникновения

Согласно предварительной информации, преступники проникли в здание ночью, используя крытую парковку, расположенную поблизости. С помощью специального бурового оборудования они проделали отверстие в стене хранилища и проникли внутрь. Там они взломали более 3 тысяч сейфовых ячеек и похитили их содержимое, после чего скрылись с места преступления. Обнаружено ограбление было утром следующего дня.

Масштаб и последствия

Отмечается, что это ограбление может стать одним из крупнейших в истории криминальной Германии. Более 2,5 тысяч клиентов банка пострадали. Многие из них уже второй день находятся у здания банка, надеясь получить информацию о судьбе своих сбережений и ценностей. Во вторник у банка собралось около двухсот человек. Из-за попыток некоторых вкладчиков проникнуть внутрь здания охране пришлось обратиться за помощью к полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.