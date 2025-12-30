Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мах прямой ногой вверх включает ягодицы без прогиба в пояснице — тренеры
Румяна сохранят статус ключевого акцента макияжа в 2026 году — Vogue
Картофель на пару даёт корочку во время запекания — Exclusia Zivot
Автоворы сместили фокус с машин на зарядные кабели — CAR & MOTOR
Венесуэла сокращает добычу нефти из-за санкций США — Bloomberg
Зимой на Филиппинах открывается сезон дайвинга — тревел-журналисты
Луковый сок применяют при выпадении волос как поддерживающее средство — iGlanc
Арктика пережила самый теплый год за историю наблюдений — данные Sciencepost
В Казани разгорелся скандал из-за новогодних сладостей для детей

30 миллионов евро на ветер: дерзкое ограбление банка в Германии повергло вкладчиков в шок

В Германии ограблен банк Sparkasse на 30 млн евро — DPA
Экономика

В городе Гельзенкирхен, что на западе Германии, произошло дерзкое ограбление хранилища банка Sparkasse. Злоумышленники сумели вынести около 30 миллионов евро.

Грабитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Грабитель

Схема проникновения

Согласно предварительной информации, преступники проникли в здание ночью, используя крытую парковку, расположенную поблизости. С помощью специального бурового оборудования они проделали отверстие в стене хранилища и проникли внутрь. Там они взломали более 3 тысяч сейфовых ячеек и похитили их содержимое, после чего скрылись с места преступления. Обнаружено ограбление было утром следующего дня.

Масштаб и последствия

Отмечается, что это ограбление может стать одним из крупнейших в истории криминальной Германии. Более 2,5 тысяч клиентов банка пострадали. Многие из них уже второй день находятся у здания банка, надеясь получить информацию о судьбе своих сбережений и ценностей. Во вторник у банка собралось около двухсот человек. Из-за попыток некоторых вкладчиков проникнуть внутрь здания охране пришлось обратиться за помощью к полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Наука и техника
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Румяна сохранят статус ключевого акцента макияжа в 2026 году — Vogue
Красное вино приравнивают по вреду к водке — гастроэнтеролог Сергей Вялов
Картофель на пару даёт корочку во время запекания — Exclusia Zivot
Неприхотливые растения переносят сухой воздух отопления — Ciceksel
Акулы не едят людей из-за малого количества жира — исследователь Грегори
Автоворы сместили фокус с машин на зарядные кабели — CAR & MOTOR
Артемьев: Россия не получила триллионы из-за западных методик расчётов цен на нефть
Венесуэла сокращает добычу нефти из-за санкций США — Bloomberg
Зимой на Филиппинах открывается сезон дайвинга — тревел-журналисты
Луковый сок применяют при выпадении волос как поддерживающее средство — iGlanc
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.