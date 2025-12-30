Венесуэла режет добычу нефти: танкеры застряли у берега после морской блокады США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Венесуэла вынужденно сокращает добычу нефти на фоне ужесточения действий США, направленных на блокирование экспорта венесуэльского сырья, пишет EADaily.

Нефтяные качалки на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяные качалки на закате

Как сообщает Bloomberg, после заявлений Дональда Трампа о перехвате санкционных танкеров и фактического захвата двух судов значительная часть нефтяного флота с грузом предпочла не покидать территориальные воды страны, опасаясь конфискации.

Сокращение добычи и причины

По данным источников агентства, государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) начала закрывать скважины в бассейне Ориноко — регионе с крупнейшими запасами нефти в мире. Причина — острая нехватка емкостей для хранения: танкеры, заполненные нефтью, не могут выйти в море.

С 28 декабря добыча в Ориноко планируется сократить примерно на 25% — до 500 тыс. баррелей в сутки, что означает общее снижение производства по стране примерно на 15%. Эксперты подчеркивают, что остановка скважин — крайняя мера: повторный запуск требует больших затрат и сложных технических операций.

Заблокированные танкеры и масштабы потерь

Аналитики TankerTrackers, отслеживающие морские перевозки, оценивают, что на танкерах, застрявших у берегов Венесуэлы, находится около 17,5 млн баррелей нефти общей стоимостью порядка 900 млн долларов.

Ранее Береговая охрана США уже захватила два танкера с 3,6 млн баррелей венесуэльской нефти и сопровождает их в американские порты. Кроме того, военные США не позволили супертанкеру Bella 1 зайти в венесуэльские порты, хотя из-за отсутствия специальной группы захват судна не состоялся.

Геополитические последствия

По оценкам экспертов, прекращение экспорта венесуэльской нефти, основным покупателем которой является Китай, может временно сыграть на руку поставщикам альтернативного сырья, в том числе России. Однако в политическом плане ситуация считается неблагоприятной для Москвы: она усиливает практику давления на "теневой флот" и посылает сигнал ЕС, который давно стремится ограничить нефтяные доходы России и активнее задерживать танкеры.

Происходящее вокруг Венесуэлы демонстрирует, как санкционные и силовые меры в сфере энергетики способны напрямую влиять на добычу, мировые поставки и геополитический баланс на нефтяном рынке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
