Венесуэла режет добычу нефти: танкеры застряли у берега после морской блокады США

Венесуэла сокращает добычу нефти из-за санкций США — Bloomberg

Венесуэла вынужденно сокращает добычу нефти на фоне ужесточения действий США, направленных на блокирование экспорта венесуэльского сырья, пишет EADaily.

Как сообщает Bloomberg, после заявлений Дональда Трампа о перехвате санкционных танкеров и фактического захвата двух судов значительная часть нефтяного флота с грузом предпочла не покидать территориальные воды страны, опасаясь конфискации.

Сокращение добычи и причины

По данным источников агентства, государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) начала закрывать скважины в бассейне Ориноко — регионе с крупнейшими запасами нефти в мире. Причина — острая нехватка емкостей для хранения: танкеры, заполненные нефтью, не могут выйти в море.

С 28 декабря добыча в Ориноко планируется сократить примерно на 25% — до 500 тыс. баррелей в сутки, что означает общее снижение производства по стране примерно на 15%. Эксперты подчеркивают, что остановка скважин — крайняя мера: повторный запуск требует больших затрат и сложных технических операций.

Заблокированные танкеры и масштабы потерь

Аналитики TankerTrackers, отслеживающие морские перевозки, оценивают, что на танкерах, застрявших у берегов Венесуэлы, находится около 17,5 млн баррелей нефти общей стоимостью порядка 900 млн долларов.

Ранее Береговая охрана США уже захватила два танкера с 3,6 млн баррелей венесуэльской нефти и сопровождает их в американские порты. Кроме того, военные США не позволили супертанкеру Bella 1 зайти в венесуэльские порты, хотя из-за отсутствия специальной группы захват судна не состоялся.

Геополитические последствия

По оценкам экспертов, прекращение экспорта венесуэльской нефти, основным покупателем которой является Китай, может временно сыграть на руку поставщикам альтернативного сырья, в том числе России. Однако в политическом плане ситуация считается неблагоприятной для Москвы: она усиливает практику давления на "теневой флот" и посылает сигнал ЕС, который давно стремится ограничить нефтяные доходы России и активнее задерживать танкеры.

Происходящее вокруг Венесуэлы демонстрирует, как санкционные и силовые меры в сфере энергетики способны напрямую влиять на добычу, мировые поставки и геополитический баланс на нефтяном рынке.