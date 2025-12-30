Удар стихии в Мраморном море: столкнулись нефтяные танкеры

В Мраморном море столкнулись два танкера — Report

Два нефтеналивных судна — "Кяльбаджар" под азербайджанским флагом и турецкий "Алатепе" — не получили критических повреждений в результате инцидента, произошедшего в Мраморном море вблизи Стамбула.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Турция

Согласно информации, предоставленной агентством Report со ссылкой на ASCO, причиной столкновения стало неблагоприятное сочетание штормовой погоды и сильного ветра, приведшее к тому, что якорная цепь азербайджанского танкера зацепилась за винт турецкого судна.

Детали происшествия и реакция служб

Инцидент зарегистрирован примерно в 11:50 в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже. Турецкое министерство транспорта и инфраструктуры сообщает, что в столкновении участвовали танкер "Кяльбаджар" длиной 141 метр и 115-метровый "Алатепе", перевозивший 2500 тонн химических веществ. Оба судна отправили сигнал о помощи, после чего к месту происшествия оперативно прибыли спасательные команды и буксир, сообщает РБК.

Завершение спасательной операции и информация об экипаже

По данным турецкого телеканала TGRT Haber, спасателям удалось успешно освободить азербайджанское судно. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции подтвердило, что все члены экипажей обоих танкеров — 14 человек на "Кяльбаджаре" и 17 на "Алатепе" — не пострадали. Спасательные работы будут продолжены, как только позволят погодные условия.