Удар стихии в Мраморном море: столкнулись нефтяные танкеры

Два нефтеналивных судна — "Кяльбаджар" под азербайджанским флагом и турецкий "Алатепе" — не получили критических повреждений в результате инцидента, произошедшего в Мраморном море вблизи Стамбула.
Согласно информации, предоставленной агентством Report со ссылкой на ASCO, причиной столкновения стало неблагоприятное сочетание штормовой погоды и сильного ветра, приведшее к тому, что якорная цепь азербайджанского танкера зацепилась за винт турецкого судна.
Инцидент зарегистрирован примерно в 11:50 в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже. Турецкое министерство транспорта и инфраструктуры сообщает, что в столкновении участвовали танкер "Кяльбаджар" длиной 141 метр и 115-метровый "Алатепе", перевозивший 2500 тонн химических веществ. Оба судна отправили сигнал о помощи, после чего к месту происшествия оперативно прибыли спасательные команды и буксир, сообщает РБК.
По данным турецкого телеканала TGRT Haber, спасателям удалось успешно освободить азербайджанское судно. Министерство транспорта и инфраструктуры Турции подтвердило, что все члены экипажей обоих танкеров — 14 человек на "Кяльбаджаре" и 17 на "Алатепе" — не пострадали. Спасательные работы будут продолжены, как только позволят погодные условия.
